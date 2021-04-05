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Santo Antônio

Jovem de 20 anos desaparece no mar após barco virar em Vitória

O acidente aconteceu na noite deste domingo (4) próximo à Prainha de Santo Antônio. Quatro pessoas estavam na embarcação

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 07:58

Publicado em 

05 abr 2021 às 07:58

  • Do G1/ES

Barco virou e quatro passageiros caíram na água, em Vitória. Jovem de 20 anos desapareceu.
Barco virou e quatro passageiros caíram na água, em Vitória. Jovem de 20 anos desapareceu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 20 está desaparecido no mar após o barco no qual ele estava virar, derrubando-o na água. O acidente aconteceu na noite deste domingo (4), na Prainha de Santo Antônio, em Vitória.
De acordo com o depoimento de testemunhas, quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens, faziam um passeio no barco de pesca, quando a embarcação virou.
Uma mulher conseguiu nadar até as margens da Prainha de Santo Antônio, onde foi amparada por moradores.
Barco virou e quatro passageiros caíram na água, em Vitória. Jovem de 20 anos desapareceu.
Barco virou e quatro passageiros caíram na água, em Vitória. Jovem de 20 anos desapareceu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Já outros dois tripulantes foram resgatados na água por moradores e pescadores, que utilizaram um barco para chegar até eles. No entanto, o jovem de 20 anos, identificado como Bruno, não foi encontrado.
Um dos passageiros resgatados é Dilson Bolonha, que é tio de Bruno e ficou muito abalado após o acidente.
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Bruno não havia sido encontrado até o final da noite deste domingo.

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