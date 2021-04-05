Jovem de 20 anos desaparece no mar após barco virar em Vitória

Do G1/ES

Barco virou e quatro passageiros caíram na água, em Vitória. Jovem de 20 anos desapareceu Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 20 está desaparecido no mar após o barco no qual ele estava virar, derrubando-o na água. O acidente aconteceu na noite deste domingo (4), na Prainha de Santo Antônio, em Vitória

De acordo com o depoimento de testemunhas, quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens, faziam um passeio no barco de pesca, quando a embarcação virou.

Uma mulher conseguiu nadar até as margens da Prainha de Santo Antônio, onde foi amparada por moradores.

Barco virou e quatro passageiros caíram na água, em Vitória. Jovem de 20 anos desapareceu Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Já outros dois tripulantes foram resgatados na água por moradores e pescadores, que utilizaram um barco para chegar até eles. No entanto, o jovem de 20 anos, identificado como Bruno, não foi encontrado.

Um dos passageiros resgatados é Dilson Bolonha, que é tio de Bruno e ficou muito abalado após o acidente.