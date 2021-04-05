Jovem é morto a tiros enquanto segurava o filho no colo em Vila Velha

A Polícia Militar registrou o assassinato em Cobilândia por volta das 13h deste domingo (4) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 27 anos foi executado com diversos tiros enquanto segurava o próprio filho de cerca de dois anos no colo, na tarde deste domingo de Páscoa (04), no bairro Cobilândia, em Vila Velha . Populares relataram aos policiais que foram até o local, na Rua Teolândia, que por volta das 13h quatro homens armados chegaram em um Hyundai HB20, se aproximaram da vítima, efetuaram vários disparos contra ele e fugiram na sequência.

O local onde o homem foi assassinado fica no limite de Cobilândia com Sotelândia, já em Cariacica , mas o crime foi mesmo registrado pela Polícia Militar na cidade de Vila Velha.

Alvejado pelos disparos, o jovem caiu e a criança ficou próxima do corpo do pai. O menino não foi atingido. Além de pai e filho, a mãe da criança também estava com eles no momento em que os criminosos abriram fogo. A mulher conseguiu correr e também não foi atingida.

Posteriormente, segundo a nota da Polícia Militar, a mulher entrou em contato e confirmou ser a mãe da criança. Ela disse que havia ido ao bairro com o marido para pagar uma dívida, porém não quis informar quem receberia o dinheiro e qual o motivo da dívida. Ainda de acordo com a PM, a autoria e motivação do assassinato são desconhecidos.

Polícia Civil , também por nota, informou que as investigações começaram tão logo o homicídio foi registrado. "O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico."