Homem é morto a tiros no meio da rua em Mimoso do Sul

O crime, segundo a Polícia Militar, aconteceu no final da Rua Dr. José Monteiro da Silva, bairro Pratinha, ponto conhecido como Morro do Peixeiro, por volta das 10h30. Os militares foram acionados após os tiros e viram um homem de jaqueta preta, em uma área de cafezal nas proximidades. Eles pediram para o suspeito parar e ele fugiu, mesmo após disparos dos policiais.