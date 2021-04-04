Homem é morto a tiros no meio da rua em Mimoso do Sul

Um homem identificado como Victor Gomes Laureano, de 33 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo (04) em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Um suspeito do crime chegou a ser visto pela Polícia Militar fugindo do local. Até o momento ninguém foi preso.
O crime, segundo a Polícia Militar, aconteceu no final da Rua Dr. José Monteiro da Silva, bairro Pratinha, ponto conhecido como Morro do Peixeiro, por volta das 10h30. Os militares foram acionados após os tiros e viram um homem de jaqueta preta, em uma área de cafezal nas proximidades. Eles pediram para o suspeito parar e ele fugiu, mesmo após disparos dos policiais.
De acordo com o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, as investigações começaram e testemunhas já foram ouvidas, mas detalhes sobre a autoria não serão repassados para não atrapalhar as investigações. A motivação ainda é desconhecida, segundo o delegado. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.