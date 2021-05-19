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Operação Metais Pesados

Alvo de operação, comércios receptavam até trilhos de trem roubados no ES

Ação desencadeada pela Prefeitura de Cariacica e Polícia Civil identificou quatro estabelecimentos irregulares no município e fechou outro, onde foi constatado o crime de receptação. Duas pessoas foram detidas

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 14:56

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 mai 2021 às 14:56
Cariacica
Aproximadamente 10 quilômetros de trilhos de trem roubados foram encontrados em um dos comércios fiscalizados em Cariacica Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma ação conjunta da Prefeitura de Cariacica e da Polícia Civil fechou estabelecimentos que comercializavam irregularmente materiais reciclados no município da Grande Vitória. A Operação Metais Pesados foi deflagrada na última segunda-feira (17) e os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (19). Dos sete locais fiscalizados, quatro apresentaram irregularidades e um foi fechado pela equipe municipal. Duas pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de receptação, mas já estão em liberdade após pagarem fiança.

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As investigações apontaram que os detidos faziam parte de um esquema de receptação de materiais roubados de vias públicas, como cabeamentos de postes e semáforos, além de áreas privadas. Os materiais foram encontrados em "ferros-velhos" localizados nos bairros Campo Grande, Maracanã, Porto de Santana, Santana, Rio Marinho e ainda Jardim América. Ao todo, mais de 1,5 tonelada de materiais recicláveis roubados foram apreendidos na operação.

FIM DE SEMANA INTENSO

Segundo o delegado Henrique Vidigal, titular do 17º Distrito Policial, nestes locais a prática de receptação era intensa, especialmente nos finais de semana.
Cariacica
Muitos cabos e fios provenientes de roubos em vias públicas foram apreendidos pelos fiscais e policiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil
"Estes estabelecimentos passam o fim de semana, sexta de dia e madrugada, sábado e domingo também, adquirindo estes materiais e funcionando durante 24 horas. Eles agiam desta forma porque a fiscalização nestes horários é menor, e atendiam especialmente moradores de rua que acabam vendendo estes materiais de origem duvidosa. Escolhemos agir na segunda-feira pela manhã porque eles não teriam tempo hábil para se livrarem e repassarem os produtos. Assim conseguiríamos prendê-los em flagrante. Não adianta querer se esquivar da lei e da fiscalização", pontuou Vidigal.

4 toneladas

É o total de materiais apreendidos no ano em Cariacica
Ainda de acordo com o delegado, a atividade-fim destes estabelecimentos é a compra dos materiais, desde que identifiquem quem são os vendedores, cadastrem as pessoas, além de darem entrada dos produtos no estoque para não serem enquadrados no crime de receptação e ainda sonegação fiscal.

INVESTIGAÇÃO ANTIGA

Embora deflagrada há dois dias, as investigações para identificar os estabelecimentos e pessoas que faziam a receptação dos materiais furtados começou no começo de 2020. A operação da última segunda-feira foi pontual e para configurar o flagrante. Outras já foram realizadas e novas investidas devem ocorrer.
Cariacica
A ação foi deflagrada em conjunto pela Polícia Civil e a Prefeitura de Cariacica em ferros-velhos da cidade Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Até o momento, mais de quatro toneladas de produtos diversos, inclusive pedaços de guard rail (defensa metálica que margeia estradas) e 10 quilômetros de trilhos de trem, já foram apreendidas em Cariacica, em 12 estabelecimentos do ramo. Oito pessoas já foram conduzidas para a delegacia, sendo que cinco acabaram autuadas em flagrante por receptação. Todos já foram liberados.
O prefeito Euclerio Sampaio destacou que estas ações criminosas causam prejuízos à cidade e também aos cofres públicos, visto a necessidade de reposição dos materias subtraídos.
"O prejuízo que eles causam à sociedade e ao poder público é muito grande. Já temos a informação de que alguns ferros-velhos estão se especializando nesta prática e chegam a pagar antecipadamente moradores de rua para realizarem os furtos. Nosso município, juntamente com as polícias Civil, Militar e Bombeiros, não vai tolerar este tipo de atitude. As operações serão pontuais e estamos atentos às pessoas que participam destas ações", disse Sampaio.

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