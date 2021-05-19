Alvo de operação, comércios receptavam até trilhos de trem roubados no ES

Aproximadamente 10 quilômetros de trilhos de trem roubados foram encontrados em um dos comércios fiscalizados em Cariacica Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Operação Metais Pesados foi deflagrada na última segunda-feira (17) e os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (19). Dos sete locais fiscalizados, quatro apresentaram irregularidades e um foi fechado pela equipe municipal. Duas pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de receptação, mas já estão em liberdade após pagarem fiança. Uma ação conjunta da Prefeitura de Cariacica e da Polícia Civil fechou estabelecimentos que comercializavam irregularmente materiais reciclados no município da Grande Vitória. Afoi deflagrada na última segunda-feira (17) e os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (19). Dos sete locais fiscalizados,, mas já estão em liberdade após pagarem fiança.

As investigações apontaram que os detidos faziam parte de um esquema de receptação de materiais roubados de vias públicas, como cabeamentos de postes e semáforos, além de áreas privadas. Os materiais foram encontrados em "ferros-velhos" localizados nos bairros Campo Grande, Maracanã, Porto de Santana, Santana, Rio Marinho e ainda Jardim América. Ao todo, mais de 1,5 tonelada de materiais recicláveis roubados foram apreendidos na operação.

FIM DE SEMANA INTENSO

Segundo o delegado Henrique Vidigal, titular do 17º Distrito Policial, nestes locais a prática de receptação era intensa, especialmente nos finais de semana.

Muitos cabos e fios provenientes de roubos em vias públicas foram apreendidos pelos fiscais e policiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Estes estabelecimentos passam o fim de semana, sexta de dia e madrugada, sábado e domingo também, adquirindo estes materiais e funcionando durante 24 horas. Eles agiam desta forma porque a fiscalização nestes horários é menor, e atendiam especialmente moradores de rua que acabam vendendo estes materiais de origem duvidosa. Escolhemos agir na segunda-feira pela manhã porque eles não teriam tempo hábil para se livrarem e repassarem os produtos. Assim conseguiríamos prendê-los em flagrante. Não adianta querer se esquivar da lei e da fiscalização", pontuou Vidigal.

4 toneladas É o total de materiais apreendidos no ano em Cariacica

Ainda de acordo com o delegado, a atividade-fim destes estabelecimentos é a compra dos materiais, desde que identifiquem quem são os vendedores, cadastrem as pessoas, além de darem entrada dos produtos no estoque para não serem enquadrados no crime de receptação e ainda sonegação fiscal.

INVESTIGAÇÃO ANTIGA

Embora deflagrada há dois dias, as investigações para identificar os estabelecimentos e pessoas que faziam a receptação dos materiais furtados começou no começo de 2020. A operação da última segunda-feira foi pontual e para configurar o flagrante. Outras já foram realizadas e novas investidas devem ocorrer.

A ação foi deflagrada em conjunto pela Polícia Civil e a Prefeitura de Cariacica em ferros-velhos da cidade Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Até o momento, mais de quatro toneladas de produtos diversos, inclusive pedaços de guard rail (defensa metálica que margeia estradas) e 10 quilômetros de trilhos de trem, já foram apreendidas em Cariacica, em 12 estabelecimentos do ramo. Oito pessoas já foram conduzidas para a delegacia, sendo que cinco acabaram autuadas em flagrante por receptação. Todos já foram liberados.

O prefeito Euclerio Sampaio destacou que estas ações criminosas causam prejuízos à cidade e também aos cofres públicos, visto a necessidade de reposição dos materias subtraídos.