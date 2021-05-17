Leidiane Erqui Tonetti Andreão e o marido, Wellington Denadai Andreão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo a filha contou aos vizinhos, logo após atirar na esposa, Wellington Denadai Andreão, de 41 anos, atirou contra si mesmo. Ele foi socorrido e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar a esposa em Castelo é autuado por feminicídio

De acordo com a Polícia Civil , assim que receber alta médica, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio.

O corpo da esposa, Leidiane Erqui Tonetti Andreão, de 36 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para realizar o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte. A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística para perícia.

O CASO

O caso aconteceu na Rodovia Coronel José Mesquita, zona rural do município, por volta de 1h30. Um vizinho chamou a polícia após ouvir quatro disparos de arma de fogo. Leidiane Erqui Tonetti Andreão, de 36 anos, era técnica em enfermagem e foi atingida por dois disparos. O corpo dela foi encontrado ao lado do marido, na garagem da residência.

O crime deixou moradores do bairro em choque. “O casal era conhecido, são pessoas boas, trabalhadoras, mas eles brigavam, ele tinha muito ciúmes dela. Mas nunca imaginávamos que pudesse acontecer isso. Ele sempre tratou a mulher e a filha muito bem”, relatou um familiar que não quis se identificar.