Uma das reivindicações dos profissionais da Enfermagem é o acesso a EPIs Crédito: Divulgação/Sitaen-ES

Your browser does not support the audio element. Técnicos de Enfermagem protestam contra falta de EPIs na Serra

Profissionais da Enfermagem realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (21), na Serra. Os manifestantes se concentraram em frente ao Vitória Apart Hospital, no sentido Vitória a Serra. Este foi o segundo evento promovido pelo grupo nesta semana. O primeiro deles aconteceu no mesmo local, na última segunda-feira (17) . A manifestação gerou congestionamento na BR 101 e na Reta do Aeroporto, em ambos os sentidos. O ato terminou por volta de 8 horas.

Segundo o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo (Sitaen-ES), técnicos de Enfermagem do Vitória Apart Hospital protestam contra a falta de EPI. Profissionais reclamam serem obrigados a comprar luvas, máscaras, toucas e capotes com dinheiro do próprio bolso.

"O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo mostra preocupação com essa ação do Vitória Apart Hospital em negar e restringir os EPIs. A medida coloca os profissionais e pacientes em risco, não só devido à Covid-19, mas para outros riscos que podem causar infecção hospitalar (causadora de mortalidade de pacientes internados)", diz a nota do sindicato.

Além da cobrança por EPIs, os técnicos e auxiliares também reivindicam recomposição salarial, plano de saúde, reformulações de escalas e plantões, adicional noturno, insalubridade de 40% e abono de assiduidade.

O QUE DIZ O HOSPITAL

Procurado pela reportagem de A Gazeta na última segunda-feira (17), o Vitória Apart Hospital informou, por nota, que "é totalmente infundada a acusação sobre falta de equipamentos de proteção individual para seus funcionários. O hospital reitera que fornece todos os EPIS necessários para garantir a segurança da equipe, preservando também pacientes e seguindo todas as normas de proteção à saúde do trabalhador e rígidos protocolos de segurança".