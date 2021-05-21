Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Técnicos de Enfermagem protestam contra falta de EPIs na Serra

O grupo ficou concentrado em frente ao Vitória Apart Hospital, na Serra, na manhã desta sexta-feira (21). A manifestação deixou o trânsito complicado na região. Ato terminou por volta de 8 horas.
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 mai 2021 às 08:01

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 08:01

Uma das reivindicações dos profissionais da Enfermagem é o acesso a EPIs Crédito: Divulgação/Sitaen-ES
Técnicos de Enfermagem protestam contra falta de EPIs na Serra
Profissionais da Enfermagem realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (21), na Serra. Os manifestantes se concentraram em frente ao Vitória Apart Hospital, no sentido Vitória a Serra. Este foi o segundo evento promovido pelo grupo nesta semana. O primeiro deles aconteceu no mesmo local, na última segunda-feira (17). A manifestação gerou congestionamento na BR 101 e na Reta do Aeroporto, em ambos os sentidos. O ato terminou por volta de 8 horas.
Segundo o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo (Sitaen-ES), técnicos de Enfermagem do Vitória Apart Hospital protestam contra a falta de EPI. Profissionais reclamam serem obrigados a comprar luvas, máscaras, toucas e capotes com dinheiro do próprio bolso.
"O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo mostra preocupação com essa ação do Vitória Apart Hospital em negar e restringir os EPIs. A medida coloca os profissionais e pacientes em risco, não só devido à Covid-19, mas para outros riscos que podem causar infecção hospitalar (causadora de mortalidade de pacientes internados)", diz a nota do sindicato.
Além da cobrança por EPIs, os técnicos e auxiliares também reivindicam recomposição salarial, plano de saúde, reformulações de escalas e plantões, adicional noturno, insalubridade de 40% e abono de assiduidade.

O QUE DIZ O HOSPITAL

Procurado pela reportagem de A Gazeta na última segunda-feira (17), o Vitória Apart Hospital informou, por nota, que "é totalmente infundada a acusação sobre falta de equipamentos de proteção individual para seus funcionários. O hospital reitera que fornece todos os EPIS necessários para garantir a segurança da equipe, preservando também pacientes e seguindo todas as normas de proteção à saúde do trabalhador e rígidos protocolos de segurança".
Além disso, a unidade destacou que está e sempre esteve aberto ao diálogo com seus funcionários e suas entidades representativas, "buscando construir e zelar por relações respeitosas e de parceria". A reportagem procurou novamente o hospital. Assim que a resposta for enviada, o texto será atualizado.

Veja Também

Protesto de profissionais da Enfermagem complica o trânsito na Serra

Técnicos de enfermagem protestam em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória

Realização: a faxineira de hospital que virou técnica de Enfermagem no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados