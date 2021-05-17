Protesto de profissionais da Enfermagem complica o trânsito na Serra

Profissionais de enfermagem fazem protesto em frente ao Apart Hospital, na Serra Crédito: Ouvinte CBN Vitória

Um protesto de profissionais da enfermagem complicou o trânsito na manhã desta segunda-feira (17), na Serra . Os manifestantes se concentraram em frente ao Vitória Apart Hospital, no sentido Serra a Vitória.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não é responsável pelo trecho, mas disse que os manifestantes bloquearam o trânsito em frente ao hospital. A Eco 101 também alertou os motoristas para redobrarem a atenção, uma vez que congestionamento refletiu na BR 101, na região de Carapina.

⚠️Serra: manifestação em frente ao hospital Vitória Apart (fora do trecho sob concessão). O congestionamento está refletindo na BR-101, na região de Carapina. Atenção! — Eco101 (@_eco101) May 17, 2021

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 enfermeiros participaram do protesto, que foi pacífico e durou cerca de uma hora. A PM acompanhou a manifestação, que começou às 7 horas e terminou por volta das 8h15.

O QUE DIZ O SINDICATO

Segundo o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo (Sitaen-ES), técnicos de enfermagem do Vitória Apart Hospital protestavam contra a falta de EPI. Profissionais reclamam serem obrigados a comprar luvas, máscaras, toucas e capotes com dinheiro do próprio bolso.

"A falta de EPI ocorre principalmente na UTI Covid e no Centro cirúrgico do Hospital. Os técnicos também reivindicam plano de saúde, escala fixa, adicional noturno, insalubridade de 40%, abono de assiduidade e recomposição salarial desde 2017. Mais manifestações pacíficas, como a de hoje, estão programadas ainda para essa semana", diz a nota enviada pelo sindicato.

O OUTRO LADO

Demandado pela reportagem de A Gazeta, o Vitória Apart Hospital informou, por nota, que "é totalmente infundada a acusação sobre falta de equipamentos de proteção individual para seus funcionários. O hospital reitera que fornece todos os EPIS necessários para garantir a segurança da equipe, preservando também pacientes e seguindo todas as normas de proteção à saúde do trabalhador e rígidos protocolos de segurança".

Além disso, a unidade destacou que está e sempre esteve aberto ao diálogo com seus funcionários e suas entidades representativas, "buscando construir e zelar por relações respeitosas e de parceria".

Sobre as demandas específicas do Sintaen-ES, unidade esclareceu que segue trabalhando desde dezembro em prol de uma negociação para acordo coletivo, atendendo a maior parte das reivindicações da categoria, ampliando benefícios já oferecidos e indo além de uma proposta de convenção coletiva feita pela entidade sindical patronal.

"Diante da indisponibilidade do sindicato para a negociação, o Vitória Apart Hospital propôs, nos termos da lei, a assinatura de acordos individuais em uma situação emergencial para não comprometer um serviço essencial, com adesão da maioria dos colaboradores. Tais acordos se anularão imediatamente, do ponto de vista jurídico, assim que um acordo coletivo, hoje em dissídio na Justiça do Trabalho, for firmado", finalizou.