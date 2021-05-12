Técnicos de enfermagem protestam em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória

Um grupo de técnicos de enfermagem realizou um protesto na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (12). A manifestação bloqueou duas faixas da via para quem seguia no sentido rodoviária.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar controlaram o fluxo de veículos no local, que seguiu em uma via. O protesto foi encerrado no final da manhã. De acordo com profissionais da Saúde, os técnicos reivindicam mudança da carga horária, melhores condições de trabalho e de salário.
Uma das pautas é que o projeto de lei nº 2.564, em análise no Senado, seja colocado em votação. De autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), a proposta fixa o salário base dos enfermeiros em R$ 7.315,00, dos técnicos de enfermagem em R$ 5.120,50 e dos auxiliares de enfermagem e das parteiras em R$ 3.657,50.