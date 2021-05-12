Técnicos de enfermagem protestam em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória

Uma das pautas é que o projeto de lei nº 2.564, em análise no Senado, seja colocado em votação. De autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), a proposta fixa o salário base dos enfermeiros em R$ 7.315,00, dos técnicos de enfermagem em R$ 5.120,50 e dos auxiliares de enfermagem e das parteiras em R$ 3.657,50.