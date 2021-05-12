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Melhores salários

Técnicos de enfermagem protestam em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória

Os profissionais de saúde reivindicam melhores condições de trabalho e de salário. A manifestação deixou o trânsito lento na Avenida Jerônimo Monteiro
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

12 mai 2021 às 09:57

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 09:57

Profissionais da saúde reinvidicam melhores condições de salário Crédito: Reprodução/Internet
Um grupo de técnicos de enfermagem realizou um protesto na Avenida Jerônimo Monteiro,  em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (12). A manifestação bloqueou duas faixas da via para quem seguia no sentido rodoviária.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar  controlaram o fluxo de veículos no local, que seguiu em uma via. O protesto foi encerrado no final da manhã. De acordo com profissionais da Saúde, os técnicos reivindicam mudança da carga horária, melhores condições de trabalho e de salário.
Uma das pautas é que o projeto de lei nº 2.564, em análise no Senado, seja colocado em votação. De autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), a proposta fixa o salário base dos enfermeiros em R$ 7.315,00, dos técnicos de enfermagem em R$ 5.120,50 e dos auxiliares de enfermagem e das parteiras em R$ 3.657,50. 

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