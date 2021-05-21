Caminhão-baú pega fogo na ES 484 em Bom Jesus do Norte

Um caminhão-baú pegou fogo nesta quinta-feira (20), na ES 484, no município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, e queimou toda a carga de eletrodomésticos. O motorista não se feriu e a suspeita inicial é de que o incêndio teria começado na lona de freios ou na bateria.
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi próximo à localidade Volta Fria e o caminhão seguia sentido São José do Calçado. O motorista contou aos policiais que a carga era de eletrodomésticos de uma transportadora e que quando percebeu, já havia bastante fumaça e fogo no interior do baú.
O incêndio começou a ser controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Logo após, a equipe dos Bombeiros do Espírito Santo também esteve no local.
O motorista disse também que não foi possível retirar os objetos da carga e que suspeita que o fogo teria começado na lona de freios ou na bateria. O valor da carga não foi divulgado.