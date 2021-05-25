PRF apreende drogas em ônibus interestadual na BR 262

PRF apreende drogas na BR 262 Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22,5 quilos de maconha e 1,7 quilos de Skunk, na noite desta segunda-feira (24), em Ibatiba , na Região Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da PRF, policiais do Grupamento de Operações com Cães e do Comando de Operações Especiais da PRF efetuavam fiscalização no Km 159 da BR 262, quando abordaram o ônibus de viagem interestadual, que vinha Belo Horizonte, Minas Gerais, para o Espírito Santo.

Ao utilizar o cão K9 Urbano nos bagageiros inferiores do ônibus, o mesmo indicou para a presença de ilícitos em duas malas, uma de cor preta e a outra de cor verde.

De acordo com a PRF, ao abrir as bagagens, foram encontrados na bolsa verde, 11 tabletes de maconha e na mala preta mais 13 tabletes e 5 mais pacotes da substância popularmente conhecida como Skunk.

Foi solicitado ao motorista os cartões de embarque dos tickets de bagagem. Os policiais verificaram que o proprietário das duas malas era um homem de 46 anos, passageiro da poltrona 25.

Foi encontrada com ele uma passagem de Belo Horizonte para Vitória, com data de 24/05/2021.