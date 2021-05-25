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24 quilos

PRF apreende drogas em ônibus interestadual na BR 262

A maconha e o Skunk estavam em um coletivo que vinha de Minas Gerais. Um homem de 46 anos, dono das bagagens, foi levado para a DPJ de Venda Nova

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 09:54

Publicado em 

25 mai 2021 às 09:54
PRF apreende drogas na BR 262
PRF apreende drogas na BR 262 Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22,5 quilos de maconha e 1,7 quilos de Skunk, na noite desta segunda-feira (24), em Ibatiba, na Região Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações da PRF, policiais do Grupamento de Operações com Cães e do Comando de Operações Especiais da PRF efetuavam fiscalização no Km 159 da BR 262, quando abordaram o ônibus de viagem interestadual, que vinha Belo Horizonte, Minas Gerais, para o Espírito Santo.
Ao utilizar o cão K9 Urbano nos bagageiros inferiores do ônibus, o mesmo indicou para a presença de ilícitos em duas malas, uma de cor preta e a outra de cor verde.
De acordo com a PRF, ao abrir as bagagens, foram encontrados na bolsa verde, 11 tabletes de maconha e na mala preta mais 13 tabletes e 5 mais pacotes da substância popularmente conhecida como Skunk.
Foi solicitado ao motorista os cartões de embarque dos tickets de bagagem. Os policiais verificaram que o proprietário das duas malas era um homem de 46 anos, passageiro da poltrona 25.
Foi encontrada com ele uma passagem de Belo Horizonte para Vitória, com data de 24/05/2021.
O homem foi detido e encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante/ES.

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