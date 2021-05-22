Homem morre baleado após briga em Jerônimo Monteiro

Um homem de 37 anos morreu após ser baleado na madrugada deste sábado (22) no Sítio Aliança, localizado na zona rural de Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó, no Espírito Santo. Clemilson Salluci Silva teria se desentendido com o autor dos disparos, que conseguiu fugir e não teve a identidade revelada.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estaria sob efeito de bebida alcoólica e teria assediado uma mulher, o que motivou a briga entre ele e o assassino. A PM não divulgou o nome do suspeito, que fugiu logo após o crime.
Buscas foram feitas na região, mas o autor dos disparos não foi localizado. O corpo de Clemilson foi levado para a o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A PM ressalta a importância da participação popular nas denúncias. Quem tiver informações que possam colaborar com as investigações pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido. Em caso de emergência, as equipes poderão ser acionadas pelo 190.