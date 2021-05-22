Homem morre baleado após briga em Jerônimo Monteiro

Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estaria sob efeito de bebida alcoólica e teria assediado uma mulher, o que motivou a briga entre ele e o assassino. A PM não divulgou o nome do suspeito, que fugiu logo após o crime.

A PM ressalta a importância da participação popular nas denúncias. Quem tiver informações que possam colaborar com as investigações pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido. Em caso de emergência, as equipes poderão ser acionadas pelo 190.