Regiane Caetano, 38 anos, foi morta a golpes de faca dentro de casa Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Your browser does not support the audio element. Professora é assassinada a facadas pelo marido em Rio Bananal

A professora Regiane Caetano, 38 anos, foi morta a golpes de faca na noite de sexta-feira (21), dentro de casa em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo . De acordo a polícia, o autor do crime é o marido da vítima, Cléber Alves, 41 anos. O casal tinha duas filhas jovens e estava em processo de separação.

Segundo informações da polícia, a mulher tinha ido dormir quando o agressor desferiu as facadas na altura do peito da vítima. O homem ainda simulou socorrer a vítima e levou Regiane até o hospital do município, alegando que outra pessoa tinha cometido o crime. A mulher acabou morrendo na unidade.

De acordo a polícia, o autor do crime é o marido da vítima, Cléber Alves, 41 anos Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

Os funcionários desconfiaram da atitude do homem e acionaram a Polícia Militar , que levou Cléber até a Delegacia Regional de Linhares, onde ele confessou o crime. Segundo a polícia, o casal estava em processo de separação, mas voltou a viver junto recentemente. A polícia também informou que homem teria ciúme doentio da esposa.

O corpo da professora foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O agressor foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio, qualificado por feminicídio, e encaminhado ao sistema prisional.

SONHO DE SER PROFESSORA

Familiares revelaram que Regiane casou-se com Cléber quando tinha apenas 18 anos. Eles estavam juntos há 20 anos. As filhas do casal têm 12 e 19 anos. Os parentes estiveram no SML de Colatina para fazer a liberação do corpo de Regiane. Todos estavam muito abalados e disseram que a morte da mulher acabou com toda a família. “Ela era muito querida por toda a família. Tinha o sonho de ser professora e conseguiu com muito esforço”, revelou Maria Madalena Miguel, tia da vítima.

Prefeitura de Rio Bananal divulgou nota de pesar Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A professora era muito querida por colegas e alunos de Rio Bananal. A prefeitura divulgou uma nota lamentando a morte da educadora. “Professora muito dedicada e querida pela comunidade educacional. A todos os amigos, colegas de trabalho e familiares, a SEMEC externa os seus mais profundos sentimentos pela irreparável perda. Somos pequenos diante das perdas e tragédias que nos assalta neste momento. Mas precisamos ser gigantes no cuidar um do outro. A notícia do luto vivido neste dia, nos causa perplexidade”, disse a nota.