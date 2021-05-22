Vizinhos encontraram a vítima em casa, no bairro São Torquato, em Vila Velha Crédito: Aurélio de Freitas/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Encontro amoroso termina com aposentado morto e joias roubadas em Vila Velha

Um aposentado de 54 anos foi assassinado dentro de casa, na madrugada deste sábado (22), em São Torquato, Vila Velha . A polícia acredita que ele tenha sido vítima de latrocínio, já que cordões de ouro que a vítima possuía não foram localizados.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar , por volta das 3h30, após encontrarem a vítima, identificada como Carlos Alberto Simões Santos, caída no chão da casa dele. Os militares descreveram que havia muito sangue junto ao corpo e diversos objetos revirados pela residência.

À polícia, os vizinhos contaram que foram até a casa do aposentado porque uma panela onde estava sendo cozinhado arroz, no fogão, começou a pegar fogo. Foi quando encontraram o corpo da vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tentativa de salvar o aposentado, porém ele já estava morto. Eles disseram ainda à PM que ouviram barulhos vindo da casa na noite, mas não souberam informar o que era.

Uma equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime, juntamente com peritos criminais, e identificaram que o aposentado foi morto por um corte no pescoço. As primeiras informações são de que a vítima estava acompanhada e que, durante um encontro amoroso, acabou sendo morto. Cordões que a vítima usava diariamente não foram localizados pela polícia.

O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio — roubo com morte — e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).