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Latrocínio

Encontro amoroso termina com aposentado morto e joias roubadas em Vila Velha

Vítima de 54 anos foi encontrada por vizinhos com um corte de pescoço, dentro de casa, em Sào Torquato
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

22 mai 2021 às 11:08

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 11:08

A vítima foi morta por um golpe de facadas dentro de casa, em Vila Velha
Vizinhos encontraram a vítima em casa, no bairro São Torquato, em Vila Velha Crédito: Aurélio de Freitas/TV Gazeta
Encontro amoroso termina com aposentado morto e joias roubadas em Vila Velha
Um aposentado de 54 anos foi assassinado dentro de casa, na madrugada deste sábado (22), em São Torquato, Vila Velha. A polícia acredita que ele tenha sido vítima de latrocínio, já que cordões de ouro que a vítima possuía não foram localizados. 
Vizinhos acionaram a Polícia Militar, por volta das 3h30, após encontrarem a vítima, identificada como Carlos Alberto Simões Santos, caída no chão da casa dele. Os militares descreveram que havia  muito sangue junto ao corpo e diversos objetos revirados pela residência. 
À polícia, os vizinhos contaram que foram até a casa do aposentado porque uma panela onde estava sendo cozinhado arroz, no fogão,  começou a pegar fogo. Foi quando encontraram o corpo da vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tentativa de salvar o  aposentado, porém ele já estava morto. Eles disseram ainda à PM que ouviram barulhos vindo da casa na noite, mas não souberam informar o que era. 
Uma equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime, juntamente com peritos criminais, e identificaram que o aposentado foi morto por um corte no pescoço. As primeiras informações são de que a vítima estava acompanhada e que, durante um encontro amoroso, acabou sendo morto. Cordões que a vítima usava diariamente não foram localizados pela polícia. 
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio — roubo com morte — e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). 
Quem tiver informações que possam colaborar com os levantamentos policiais pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.

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