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Bote da Polícia

Procurado pela PF por roubar Correios, criminoso é preso por matar na Serra

O suspeito foi preso pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra sob a acusação de cometer dois assassinatos na cidade

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:03
DHPP na Serra:
DHPP na Serra: os dois assassinatos estão sendo investigados Crédito: A Gazeta
Procurado pela Polícia Federal por roubar agências dos Correios, um criminoso de 28 anos foi preso acusado de matar duas pessoas na Serra. A prisão aconteceu na última quarta-feira (19). 
A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, no bairro Jardim Limoeiro. O detido é investigado por dois homicídios.
Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, o detido também era procurado pela Polícia Federal por assaltar uma agência dos Correios.
“Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, sendo um por ter se evadido do sistema penitenciário, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas, e dois expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de Vitória, sendo um pelo crime de roubo a uma agência dos Correios e outro pelo delito de uso de documento falso”, descreveu o titular da DHPP Serra.
Segundo o delegado, o detido é investigado em homicídios ocorridos no município da Serra, tendo como área de atuação o Bairro Jardim Carapina. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

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