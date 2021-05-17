Pastor Waldemar Rocha Júnior abraçado à filha Aline, que faleceu, ao lado da filha Elaine e da mulher, a pastora Dora Rocha Crédito: Acervo pessoal

Uma família inteira contaminada com Covid-19 , que convive agora com a dor da perda. Aline Santos Rocha, de 42 anos, filha do pastor Waldemar Rocha Júnior, de 66 anos, morreu neste domingo (17), após ficar internada por 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular na Serra. Waldemar é pastor da Igreja Batista Peniel, em Bairro de Fátima, na Serra

Irmão de Aline, Gabriel Rocha, e 38 anos, conta que todos da família se contaminaram. O pai dele, pastor Waldemar, e a irmã mais velha, Elaine, seguem internados no hospital em tratamento contra a doença. O pastor está sedado e intubado na UTI, enquanto a irmã se recupera no quarto.

Your browser does not support the audio element. Família inteira pega Covid e filha de pastor morre com a doença na Serra

"A Aline era especial, nasceu com microcefalia. Ela deu entrada no hospital no dia 1º de maio, no dia 6 foi para a UTI e ontem faleceu. Meu pai continua na UTI, mas estável. Minha outra irmã também segue internada", contou.

MÃE SE RECUPERA EM CASA

A mãe de Gabriel, a pastora Dora Rocha, de 67 anos, se contaminou com o coronavírus no mês passado, assim como o marido e os filhos. Ela chegou a ficar internada no hospital por dez dias, mas já recebeu alta e se recupera em casa.

"Meus pais deram entrada no hospital no mesmo dia, no dia 26 de abril. Meu pai já entrou direto para a UTI. Minha mãe foi para a enfermaria de Covid, teve alta no dia 6 de maio e está se cuidando em casa. A Aline entrou no hospital dia 1º de maio e infelizmente acabou não voltando para casa. Agora tem a Elaine – que é autista – e meu pai, os dois internados. Eu também peguei Covid, meu filho de 12 anos também, mas nós nos recuperamos", afirmou Gabriel.

A família tem se apegado a Deus e aos amigos para enfrentar o que Grabriel classifica como o "momento mais difícil" da vida de todos eles.