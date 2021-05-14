Jovem fica com rosto desfigurado após cair de bicicleta em bueiro na Serra

A operadora de caixa, Luiza, disse que ficou desacordada após cair da bicicleta Crédito: Acervo pessoal

Uma ciclista ficou ferida após passar de bicicleta em um bueiro sem tampa na esquina da orla de Jacaraípe com a Rua Goytacazes, na Serra . A operadora de caixa Luiza Alves Soares, de 23 anos, teve a mandíbula e o maxilar trincados, cinco dentes quebrados e ferimentos na cabeça com o impacto da queda.

O caso foi revelado pela vítima em uma publicação feita por ela, em uma rede social, na última segunda-feira (10). O acidente aconteceu no dia 10 de abril deste ano quando ela voltava do trabalho para casa, no Bairro das Laranjeiras, por volta das 15h.

Luiza disse que o bueiro não estava sinalizado e que ela não lembra do acidente porque ficou desacordada após cair da bicicleta. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento da região e em seguida transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

"Esse último mês foi um verdadeiro pesadelo para mim, pois foram mandíbula e maxilar trincados, cinco dentes arrancados na raiz com o impacto e o osso esfarelado com a pancada e dores intensas na cabeça. Eu nem sequer sei quem me encontrou na rua desmaiada só sei que essa pessoa é alguém que Deus preparou para estar ali na hora e no momento exato [sic]", diz o texto publicado.

Luiza mostra os dentes arrancados durante o acidente Crédito: Acervo pessoal

Um mês após a queda, a ciclista conta que ainda está em recuperação dos ferimentos. Nas redes sociais, a jovem faz um apelo para que os reparos sejam feitos e atribui a falta das tampas às ações de usuários de drogas.

"Eu só quero pedir que as autoridades fiscalizem as ruas, consertem os bueiros, pois Jacaraípe está repleta de bueiros abertos. Peço que quem vir esses noias roubando denunciem. E a você, dono de ferro-velho que compra essas tampas, você também é culpado, pois, se eles roubam para vender, é porque tem quem compre. E se você compra algo roubado, é crime", alertou.

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Prefeitura da Serra , através da Secretaria Municipal de Serviços, informou que a área de fiscalização e segurança da secretaria tem registrado crescimento de furto de tampas de bueiros nessa região e "já está atuando, junto com a Secretaria de Defesa Social, tendo resultando, inclusive na prisão de criminosos".