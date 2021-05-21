Suspeito de furto morre afogado em rio ao escapar de linchamento na Serra

Um homem morreu após pular em um rio no bairro Castelândia, na Serra, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo comunicado do Corpo de Bombeiros em seu perfil no Twitter por volta das 10h, a corporação foi acionada para o local após a Polícia Militar informar que a vítima teria tentado roubar ou furtar uma bicicleta e acabou agredida por populares.
Ainda segundo os Bombeiros, a informação que receberam foi que o homem correu e pulou em um rio na região para não ser linchado. Após cair na água, ele teria desaparecido.
Em seguida, ainda durante a manhã desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros comunicou que equipes realizaram buscas submersas no rio e o corpo foi encontrado. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.
Após demanda de A Gazeta, a PM informou que "a ocorrência foi registrada por volta das 9h40 desta sexta-feira (21). A Polícia Militar foi acionada após os fatos ocorridos e prosseguiu até local para checar as informações, sendo acionado também o Corpo de Bombeiros", informando que não havia mais detalhes.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou, por nota, que foi acionado "para resgate em um curso de água, no bairro Castelândia, Serra, na manhã de hoje. Segundo populares, um homem teria pulado no rio para fugir de agressões de populares e não foi mais visto. A equipe de mergulho se dirigiu ao local e o corpo foi encontrado e a Polícia Civil foi acionada". A Polícia Civil informou, no final da manhã desta sexta, que a ocorrência ainda estava em andamento.