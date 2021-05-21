Polícia desvenda homicídio, roubo e latrocínio interligados no Norte do ES

A Polícia Civil desvendou três crimes e prendeu três suspeitos no Norte do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma complexa investigação que envolveu policiais civis de Rio Bananal Sooretama , com o apoio do serviço de inteligência da 16ª Delegacia Regional de Linhares e da Perícia Criminal da Polícia Civil , levou à elucidação de três crimes cometidos nos municípios de Sooretama e Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo e à prisão de três pessoas. As investigações se estenderam de fevereiro a maio deste ano, quando o último suspeito foi preso.

O primeiro crime aconteceu no dia cinco de fevereiro deste ano, no Bairro Salvador, em Sooretama. Um homem de 47 anos foi encontrado agonizando dentro da própria casa, com sinais de tortura. A vítima chegou a ser socorrida, mas, no dia 14 de fevereiro, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu em um hospital de Linhares. Logo depois do crime, a Polícia Civil iniciou as investigações.

Nove dias depois do primeiro crime, um segundo caso, aparentemente sem relação, chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Homens armados abordaram duas mulheres e exigiram que entregassem a motocicleta e os pertences pessoais. O crime aconteceu na zona rural de Sooretama e as investigações também foram iniciadas imediatamente.

“Os investigadores de Linhares, Sooretama e Rio Bananal trabalharam juntos nessas investigações e depois de várias diligências, levantamento de pistas e um trabalho de inteligência minucioso, chegamos à autoria dos dois crimes. Um dos suspeitos gravou vídeos em seu celular, mostrando a vítima do homicídio agonizando depois das torturas e também vídeos comemorando os roubos na zona rural de Sooretama”, explicou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Três suspeitos foram identificados, no entanto, outro crime ocorrido horas depois do roubo na zona rural mudou o rumo da investigação. “Os autores do roubo acabaram sendo vítimas de um latrocínio, em córrego lagrimal, Rio Bananal, horas depois. Dois deles, de 21 e 23 anos, foram mortos e o terceiro, de 21 anos, ficou gravemente ferido. Os produtos subtraídos foram os mesmos que eles roubaram das duas mulheres”, completou o delegado.

AUTORES DO LATROCÍNIO PRESOS

A investigação do latrocínio foi realizada pela mesma equipe. Segundo a Polícia Civil, os autores foram identificados e o delegado representou por suas prisões. A Justiça expediu os mandados e, no último dia 30 de abril, a Polícia Militar de Sooretama prendeu os dois suspeitos, que vão responder por latrocínio, com pena de 20 a 30 anos de prisão.

A polícia informou que o caso, porém não tinha sido encerrado, pois o terceiro suspeito do roubo, que sobreviveu ao latrocínio, ainda estava solto e com mandado de prisão em aberto. Na última segunda-feira (17), ele se apresentou à Polícia Civil para prestar depoimento e foi informado sobre a ordem de prisão contra ele. Após o interrogatório, o detido foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares e permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de homicídio e roubo.