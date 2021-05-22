Confronto entre PMs e criminosos termina com adolescente morto em Vitória

Um confronto terminou com a morte de um adolescente de 17 anos, no início da madrugada deste sábado (22), no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento realizado pelos policiais da Força Tática no Beco 6, os agentes foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados.
Houve troca de tiros e o adolescente Hudson Júnior Xavier foi baleado. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, mas não resistiu e faleceu. Ele foi atingido por um tiro no peito e outro na perna.
Na ação, os policiais apreenderam uma pistola de calibre 9mm, um carregador e 13 munições, que estariam com Hudson.
Além da arma, foram apreendidos na região 94 pinos de cocaína, 91 pedras de crack, 55 buchas de maconha, 37 papelotes de haxixe, 11 comprimidos de ecstasy e duas buchas de skank. Também foram recolhidos R$ 1.440,50 em dinheiro, um radiocomunicador, fogos de artifício, um celular e um coldre. O material foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.