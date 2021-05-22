Confronto entre PMs e criminosos termina com adolescente morto em Vitória

Policiais apreenderam armas, munição e dinheiro no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Redes sociais

Um confronto terminou com a morte de um adolescente de 17 anos, no início da madrugada deste sábado (22), no Bairro da Penha, em Vitória . Segundo informações da Polícia Militar , durante patrulhamento realizado pelos policiais da Força Tática no Beco 6, os agentes foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados.

Houve troca de tiros e o adolescente Hudson Júnior Xavier foi baleado. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, mas não resistiu e faleceu. Ele foi atingido por um tiro no peito e outro na perna.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola de calibre 9mm, um carregador e 13 munições, que estariam com Hudson.