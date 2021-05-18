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Ação da Força Tática

Suspeito é detido com arma e drogas  dentro de casa no Bairro da Penha, em Vitória

Com o rapaz de 24 anos a polícia encontrou uma pistola calibre 7.65, 47 buchas de maconha, um papelote de cocaína e duas balanças de precisão

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 10:50

Publicado em 

18 mai 2021 às 10:50
Material apreendido com suspeito de tráfico de drogas no Bairro da Penha
Material apreendido com suspeito de tráfico de drogas no Bairro da Penha Crédito: Divulgação/PMES
Um suspeito de 24 anos foi detido por policiais militares da Força Tática no Bairro da Penha, em Vitória, na noite desta segunda-feira (17). Na ação, os militares apreenderam uma pistola, drogas e balanças de precisão.
Os policiais realizaram uma incursão no bairro com intuito de reprimir e inibir ações ilícitas e, ao entraram em um beco, encontraram um indivíduo com a pistola e uma sacola na mão. O suspeito, ao ver a presença da guarnição, fugiu e entrou em uma residência de dois andares.

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Nesse momento, segundo a Polícia Militar, os policias ouviram vários disparos de arma de fogo e realizaram uma entrada tática no imóvel, onde encontraram uma sacola. Nela estavam 47 buchas de maconha e um papelote de cocaína.
Após buscas pela casa, os policias localizaram o suspeito dentro de um quarto. Com ele foram encontrados a pistola calibre 7.65, com adaptador para diminuir ruídos e sete munições calibre .32, além de duas balanças de precisão.
O detido e o material apreendido foram entregues à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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