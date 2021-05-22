Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao lado de presídio

Corpo achado em Vila Velha é de mãe que sumiu ao visitar filho, diz família

Filha esteve no DML em Vitória, mas reconhecimento visual não foi possível devido à decomposição do cadáver. Roupas e acessórios encontrados no local são indício, mas exames serão feitos para confirmar

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 14:42

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

22 mai 2021 às 14:42
Mãe desaparece após sair para visitar filho em presídio
Junia Souza Damasceno Bonfim está desaparecida há 8 dias Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Familiares acreditam que o corpo encontrado na manhã deste sábado (22) em Vila Velha seja da dona de casa Junia Souza Damasceno Bonfim, 52 anos, desaparecida desde o dia 13 de maio. Ela saiu de casa para visitar o filho que está preso e não foi mais vista.
O cadáver foi encontrado em um matagal nas proximidades do Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha. Segundo os policias, estava em adiantado estado de decomposição e com algumas peças de roupa faltando. 
A filha dela, Thaís Damasceno, esteve no Departamento Médico Legal (DML) acompanhada do marido de Junia. Devido ao adiantado estado de decomposição do corpo, não foi possível fazer o reconhecimento visual. No entanto, em entrevista à TV Gazeta, Thaís afirmou que acredita ser a mãe, pois as roupas e o chinelo encontrado junto ao corpo eram os mesmos que a mãe usava no dia em que foi vista pela última vez. 
Para liberar o corpo, o setor de identificação da Polícia Civil vai tentar, primeiramente, realizar a comparação de digitais entre as do corpo e do sistema de identificação. Caso a digital esteja danificada ou não haja registro para comparação, será necessário realizar exames de DNA. 
Thaís já desconfiava que a mãe havia sumido no trajeto para o presídio, uma vez que ela havia saído de casa dizendo que visitaria o filho, que está preso. "Fomos até o presídio na noite de quinta-feira (13). Um agente do regime semiaberto nos trouxe o papel que as visitas assinam. O papel do meu irmão, que está preso há sete anos, estava em branco. Retornei a Xuri na sexta (14) falei com o meu irmão e ele confirmou que ela não tinha ido lá", contou na sexta-feira, antes do encontro do cadáver. 
As causas da morte ainda são desconhecidas, assim como a autoria. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção ã Mulher (DHPM), onde serão apuradas as circunstâncias da morte de Junia. 

DESAPARECIMENTO

O desaparecimento completou oito dias na sexta-feira (21) e a família estava desesperada sem saber o que havia acontecido. Até um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado.
Mãe desaparece após sair para visitar filho em presídio
Junia pegou o ônibus para ir até o presídio de Xuri Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Junia saiu de casa, no bairro Caratoíra, em Vitória, às 12h40, e embarcou em um ônibus, próximo a Rodoviária de Vitória. Depois disso, a mulher não foi mais localizada.
Na sexta-feira (21), Thaís contou que a mãe nunca havia sumido. "Ela não faz isso. O amor que ela tem por mim e por meu irmão é imenso, nunca deixaria a gente. Está difícil, minha mãe que era a alma da casa, tínhamos a base nela para tudo, nos dava força e ajudava em tudo. Temos esperança que vai aparecer", disse, um dia antes de localizarem o corpo. 
Para chamar atenção para o caso, a família e os amigos de Junia chegaram a fazer uma passeata no Centro de Vitória segurando faixas com o nome da desaparecida.

Veja Também

Família diz que corpo encontrado em estrada é de adolescente desaparecida no ES

Idosa no ES reencontra irmã que estava desaparecida há mais de 60 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mulher Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados