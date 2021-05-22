Corpo achado em Vila Velha é de mãe que sumiu ao visitar filho, diz família

Junia Souza Damasceno Bonfim está desaparecida há 8 dias Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Familiares acreditam que o corpo encontrado na manhã deste sábado (22) em Vila Velha seja da dona de casa Junia Souza Damasceno Bonfim, 52 anos, desaparecida desde o dia 13 de maio. Ela saiu de casa para visitar o filho que está preso e não foi mais vista.

O cadáver foi encontrado em um matagal nas proximidades do Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha. Segundo os policias, estava em adiantado estado de decomposição e com algumas peças de roupa faltando.

A filha dela, Thaís Damasceno, esteve no Departamento Médico Legal (DML) acompanhada do marido de Junia. Devido ao adiantado estado de decomposição do corpo, não foi possível fazer o reconhecimento visual. No entanto, em entrevista à TV Gazeta, Thaís afirmou que acredita ser a mãe, pois as roupas e o chinelo encontrado junto ao corpo eram os mesmos que a mãe usava no dia em que foi vista pela última vez.

Para liberar o corpo, o setor de identificação da Polícia Civil vai tentar, primeiramente, realizar a comparação de digitais entre as do corpo e do sistema de identificação. Caso a digital esteja danificada ou não haja registro para comparação, será necessário realizar exames de DNA.

Thaís já desconfiava que a mãe havia sumido no trajeto para o presídio, uma vez que ela havia saído de casa dizendo que visitaria o filho, que está preso. "Fomos até o presídio na noite de quinta-feira (13). Um agente do regime semiaberto nos trouxe o papel que as visitas assinam. O papel do meu irmão, que está preso há sete anos, estava em branco. Retornei a Xuri na sexta (14) falei com o meu irmão e ele confirmou que ela não tinha ido lá", contou na sexta-feira, antes do encontro do cadáver.

As causas da morte ainda são desconhecidas, assim como a autoria. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção ã Mulher (DHPM), onde serão apuradas as circunstâncias da morte de Junia.

DESAPARECIMENTO

O desaparecimento completou oito dias na sexta-feira (21) e a família estava desesperada sem saber o que havia acontecido. Até um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado.

Junia pegou o ônibus para ir até o presídio de Xuri Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Junia saiu de casa, no bairro Caratoíra, em Vitória, às 12h40, e embarcou em um ônibus, próximo a Rodoviária de Vitória. Depois disso, a mulher não foi mais localizada.

Na sexta-feira (21), Thaís contou que a mãe nunca havia sumido. "Ela não faz isso. O amor que ela tem por mim e por meu irmão é imenso, nunca deixaria a gente. Está difícil, minha mãe que era a alma da casa, tínhamos a base nela para tudo, nos dava força e ajudava em tudo. Temos esperança que vai aparecer", disse, um dia antes de localizarem o corpo.