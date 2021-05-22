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Sem roupas

Mulher é encontrada morta nas proximidades de presídio em Vila Velha

O corpo, que estava em adiantado estado de decomposição em um matagal, foi localizado por agentes prisionais na manhã deste sábado (22)

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:13

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

22 mai 2021 às 12:13
Corpo de uma mulher foi encontrado em Xuri, Vila Velha
Corpo de uma mulher foi encontrado em adiantado estado de decomposição Crédito: Aurélio de Freitas/TV Gazeta
O corpo de uma mulher foi encontrado nas proximidades do Complexo Penitenciário Estadual, localizado em Xuri, Vila Velha, na manhã deste sábado (22). O cadáver era de uma mulher e algumas peças de roupa estavam faltando, segundo policias que atenderam a ocorrência.
O corpo foi encontrado por agentes prisionais e estava em um matagal, nas proximidades do presídio. Devido ao adiantado estado de decomposição, não foi possível identificar quem era a vítima, nem mesmo apontar as causas da morte no local. 
O corpo foi recolhido pelos agentes do Transporte de Cadáveres da Polícia Civil e levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção ã Mulher (DHPM) para que sejam apuradas a autoria e a motivação do crime, após ser feita a identificação da vítima. 

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