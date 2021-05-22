Mulher é encontrada morta nas proximidades de presídio em Vila Velha

O corpo de uma mulher foi encontrado nas proximidades do Complexo Penitenciário Estadual, localizado em Xuri, Vila Velha, na manhã deste sábado (22). O cadáver era de uma mulher e algumas peças de roupa estavam faltando, segundo policias que atenderam a ocorrência.
O corpo foi encontrado por agentes prisionais e estava em um matagal, nas proximidades do presídio. Devido ao adiantado estado de decomposição, não foi possível identificar quem era a vítima, nem mesmo apontar as causas da morte no local.
O corpo foi recolhido pelos agentes do Transporte de Cadáveres da Polícia Civil e levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção ã Mulher (DHPM) para que sejam apuradas a autoria e a motivação do crime, após ser feita a identificação da vítima.