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Xuri

Mãe desaparece após sair para visitar filho em presídio de Vila Velha

Junia saiu do bairro Caratoíra, em Vitória, foi até o ponto de ônibus e entrou no coletivo, mas não chegou ao presídio, em Xuri. Família pede ajuda para encontrá-la

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 21:32

Jorge Félix

Jorge Félix

Publicado em 

21 mai 2021 às 21:32
Mãe desaparece após sair para visitar filho em presídio
Junia Souza Damasceno Bonfim está desaparecida há 8 dias Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma dona de casa de 52 anos, dona Junia Souza Damasceno Bonfim desapareceu no último dia 13 (quinta-feira) depois de sair para visitar o filho no presídio de Xuri, em Vila Velha. Junia saiu do bairro Caratoíra, em Vitória, foi até o ponto de ônibus próximo à rodoviária e entrou no coletivo. Depois disso, ninguém sabe o que aconteceu. Ela não chegou ao presídio.
Para a filha dela, Thaís Damasceno, não há dúvidas de que foi no trajeto para o presídio que a mãe desapareceu. "Fomos até o presídio na noite de quinta-feira (13). Tinha um agente na frente do semiaberto, onde meu irmão está, e ele nos trouxe o papel que as visitas assinam. O papel do meu irmão, que está preso há sete anos, estava em branco. Retornei a Xuri na sexta, (14) falei com o meu irmão e ele confirmou que ela não tinha ido lá", disse.
Mãe desaparece após sair para visitar filho em presídio
Junia e a filha Thais Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Os familiares de Junia tentaram, junto à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), imagens de câmeras do presídio, mas não conseguiram. "Se lá tivesse uma câmera, saberíamos o que aconteceu com ela e onde ela está. E ela não tem problemas com ninguém, desavenças, nada que possa levar alguém a desaparecer com ela", acrescentou.
O desaparecimento completou oito dias nesta sexta-feira (21) e a família está desesperada sem saber o que aconteceu. Um boletim de ocorrência foi realizado, mas até agora nenhuma pista.
Mãe desaparece após sair para visitar filho em presídio
Junia pegou o ônibus para ir até o presídio de Xuri Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Thaís ainda disse que a mãe nunca havia sumido. "Ela não faz isso. O amor que ela tem por mim e por meu irmão é imenso, nunca deixaria a gente. Está difícil, minha mãe que era a alma da casa, tínhamos a base nela para tudo, nos dava força e ajudava em tudo. Temos esperança que irá aparecer", finalizou.
Para buscar chamar atenção para o caso, a família e os amigos de Junia foram ao Centro de Vitória segurando faixas com o nome da desaparecida.
Mãe desaparece após sair para visitar filho em presídio
Familiares e amigos cobram justiça Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Sobre o assunto, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas.
Acionada pela reportagem da TV Gazeta, para saber se as câmeras do presídio registraram algo que possa ajudar nas investigações, a Sejus afirmou que não irá se pronunciar, no entanto disse que está à disposição da família para prestar esclarecimentos.

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