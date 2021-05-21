Homem é preso após ameaçar a ex-mulher dentro de escola em Vila Velha

Homem foi preso por agentes da Guarda Municipal em Via Crédito: Kaique Dias

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (21) após ameaçar a ex-mulher dentro de uma escola, no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha . A mulher, uma lavradora de 20 anos, estava no local acompanhada do filho do casal, de 3 anos, para receber um auxílio da prefeitura. A jovem possui medida protetiva contra o suspeito.

A mulher trabalha na colheita de café e foi em busca do benefício para melhorar a renda. Uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha chegava à escola Professor Aylton de Almeida para monitorar a distribuição dos cartões do Bolsa Aluno, quando foram acionados por servidores que informaram que havia uma tentativa de agressão no interior da escola.

Os guardas encontraram o homem com o filho de três anos no colo. Ele se negava a devolver a criança à mãe. No ato da revista, encontraram com ele uma faca.

"Chegando no local, o diretor da escola e alguns funcionários chamaram a viatura meio desesperados porque uma mulher estava sendo ameaçada dentro da escola. Fizemos a abordagem e constatamos que ele tinha uma faca na cintura e a mulher tinha medida protetiva. Ele estava com o filho do casal no colo e não queria entregar para ela. Nesse momento fizemos a retirada da criança, entregamos à mãe, e fizemos a prisão dele", contou o Subinspetor Leandro.

A mulher contou aos agentes da Guarda Municipal que foi agredida e ameaçada pelo ex-marido, mesmo já tendo uma medida protetiva contra ele. A jovem contou que o relacionamento teve idas e vindas desde 2017, mas que as ameaças começaram logo depois do nascimento do filho. A lavradora não está sendo identificada para que ela e o filho não sejam expostos.

"Pegou no meu braço, me empurrou e pegou meu filho. Ele veio com essa faca não foi de boa intenção. Ele queria fazer alguma coisa comigo e com meu filho" X - Lavradora

SEM TER ONDE MORAR, MULHER VOLTOU A VIVER COM O EX

Mesmo tendo feito o pedido de medida protetiva, a mulher contou que voltou a morar com o homem porque ela não tinha moradia. Foi só no mês passado, que ela conseguiu sair da casa dele.

"Ele me batia, batia no meu filho. Não gostava de passar tempo com a gente. Depois que minha mãe faleceu ficou tudo mais difícil. Eu não tinha lugar para ficar e voltei a morar com ele. Mas ele voltou a me agredir. A mãe dele e o pai dele já tentou conversar com ele, mas não adianta. Eu fui embora, estou morando em um lugar bem longe. Tenho medo, porque ele é obsessivo. Não quer saber se é mulher dele, se é o filho dele. Até o meu filho está correndo risco", contou a lavradora.

Por descumprimento da medida protetiva, além do porte de arma branca, o homem foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher, em Ilha de Santa Maria, em Vitória.