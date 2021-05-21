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Violência

Mulher é agredida a pauladas por companheiro em Cachoeiro; veja vídeo

Toda a agressão do homem à vítima foi flagrada em um vídeo. Ela disse à polícia que ação foi motivada por ciúme; caso aconteceu no bairro Aeroporto

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:53
Mulher é agredida a pauladas em Cachoeiro
Mulher é agredida a pauladas em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma mulher de 32 anos foi agredida a pauladas, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Toda a agressão do companheiro à vítima foi gravada em um vídeo. O caso aconteceu na terça-feira (18). A mulher foi socorrida com ferimentos pelo corpo.
As imagens circularam nas redes sociais e não há autoria conhecida. No flagrante de violência contra uma mulher, a vítima é agredida na rua e dentro da garagem de uma casa. A mulher desesperada sai correndo da casa até a rua, no ponto conhecido por Favelinha.
Um homem corre atrás da mulher e segura um pedaço de madeira. Ela grita e pede para que ele pare, mas acaba golpeada no braço, nas pernas, costas e no rosto. Moradores próximos ao local observam, mas ninguém faz nada.
Segundo o boletim da Polícia Militar, os policiais foram chamados, mas ao chegarem ao local somente encontraram a vítima. O agressor fugiu. A mulher contou aos militares que os dois estavam juntos há cerca de um mês e o crime foi motivado por ciúmes.
O rosto da mulher não foi mostrado para preservar a identidade da vítima. Ela foi levada para o hospital. Ela foi orientada a procurar a delegacia e registrar a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, a informação é de que ela ainda não prestou queixa.

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