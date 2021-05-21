Fazendeiro é morto a tiros em Presidente Kennedy

Um fazendeiro foi morto a tiros na localidade de Bom Jardim, em Presidente Kennedy, na Região Sul do Espírito Santo. Adriano Rodrigues Gonçalves, de 52 anos, estava na Fazenda Palmeiras, quando dois homens chegaram e atiraram contra ele. Um funcionário também estava no local e foi agredido e amarrado dentro de um quarto.
Segundo informações da Polícia Militar, a fazendo fica perto da BR 101 e os militares foram acionados por volta das 8h, desta sexta-feira (21), quando o funcionário conseguiu se soltar e sair para pedir ajuda. O trabalhador contou que tudo aconteceu noite anterior. Disse também que os dois homens que atiraram contra o patrão estavam encapuzados.
Segundo o funcionário relatou à polícia, o patrão foi alvejado e morreu no local. O homem falou ainda que não sabe informar a autoria ou a motivação do crime. Disse que foi um assalto ao fazendeiro.
A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como latrocínio e será investigado.
Correção
21/05/2021 - 6:55
A versão anterior da reportagem informava que a vítima tinha 52 anos, mas o correto é 56. O texto foi atualizado.