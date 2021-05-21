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Latrocínio

Fazendeiro é morto a tiros em Presidente Kennedy

De acordo com informações da polícia, durante a ação dos criminosos na noite desta quinta (20), um funcionário também foi agredido e amarrado dentro de um quarto

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 13:31

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

21 mai 2021 às 13:31
Fazendeiro foi assasinado no interior de Presidente Kennedy
Fazendeiro foi assasinado no interior de Presidente Kennedy Crédito: Priciele Venturini/ TV Gazeta Sul
Um fazendeiro foi morto a tiros na localidade de Bom Jardim, em Presidente Kennedy, na Região Sul do Espírito Santo. Adriano Rodrigues Gonçalves, de 52 anos, estava na Fazenda Palmeiras, quando dois homens chegaram e atiraram contra ele. Um funcionário também estava no local e foi agredido e amarrado dentro de um quarto.
Segundo informações da Polícia Militar, a fazendo fica perto da BR 101 e os militares foram acionados por volta das 8h, desta sexta-feira (21), quando o funcionário conseguiu se soltar e sair para pedir ajuda. O trabalhador contou que tudo aconteceu noite anterior. Disse também que os dois homens que atiraram contra o patrão estavam encapuzados.
Segundo o funcionário relatou à polícia, o patrão foi alvejado e morreu no local. O homem falou ainda que não sabe informar a autoria ou a motivação do crime. Disse que foi um assalto ao fazendeiro.
A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como latrocínio e será investigado.

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21/05/2021 - 6:55
A versão anterior da reportagem informava que a vítima tinha 52 anos, mas o correto é 56. O texto foi atualizado.

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