Neste ano, 2.445 presos do Espírito Santo foram beneficiados com a saída temporária de Dia das Mães. Deste total, 63 não retornaram aos presídios no prazo estipulado pela lei – o que equivale a uma evasão de 2,5%. Os dados são da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e foram obtidos nesta quinta-feira (20).
Saidinha - dos 2.445 detentos, 63 não voltaram aos presídios no ES
Na comparação com a mesma época de 2019, o número de detentos que aproveitaram a "saidinha" para fugir do sistema prisional aumentou cerca de um ponto percentual, já que dos 1.019 liberados temporariamente, 17 não voltaram às unidades. No ano passado, a medida não foi adotada por causa da pandemia.
1,6% de evasão
Foi a taxa verificada na saída temporária de Dia das Mães anterior , em 2019
Apesar de a data ter sido comemorada no segundo domingo de maio, a população carcerária foi liberada de forma escalonada. O primeiro grupo saiu no dia 27 de abril e, o último, no dia 12. Todas as saídas temporárias tiveram duração de uma semana. Ou seja, o prazo do último grupo se encerrou nesta quarta-feira (19).
Segundo a Sejus, "os presos que não retornam no período determinado são considerados foragidos da Justiça e passam por regressão de pena". Isso significa que, quando forem recapturados, esses indivíduos serão punidos e poderão voltar ao regime fechado, por exemplo.
Excepcionalmente neste ano, para prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, os detentos passaram por uma triagem em "área de isolamento", na qual precisaram cumprir uma quarentena. Desde o início da pandemia, 1.144 já contraíram a Covid-19 e seis morreram em decorrência da doença.
SETE FORAM DETIDOS COMETENDO CRIMES
Além dos 63 detentos que não voltaram aos presídios, sete foram detidos cometendo crimes durante o período da saída temporária de Dia das Mães: três por porte ilegal de arma de fogo e por possuírem drogas, dois por furto, um por tráfico de drogas e outro após cometer um assalto. Todos responderão pelos crimes praticados.
SAÍDA FAZ PARTE DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO
A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.