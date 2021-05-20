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Benefício de Dia das Mães

Saidinha: dos 2.445 detentos, 63 não voltaram aos presídios no ES

Benefício foi dado de forma escalonada. Evasão aumentou na comparação com 2019 – em 2020 não foi concedido o benefício devido à pandemia –, mas representa apenas 2,5%

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:15

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:15
Penitenciária no Complexo de Xuri
Presos foram liberados de unidades em cinco municípios: Vila Velha, Viana, Cariacica, Linhares, São Mateus e Colatina Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste ano, 2.445 presos do Espírito Santo foram beneficiados com a saída temporária de Dia das Mães. Deste total, 63 não retornaram aos presídios no prazo estipulado pela lei – o que equivale a uma evasão de 2,5%. Os dados são da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e foram obtidos nesta quinta-feira (20).
Saidinha - dos 2.445 detentos, 63 não voltaram aos presídios no ES
Na comparação com a mesma época de 2019, o número de detentos que aproveitaram a "saidinha" para fugir do sistema prisional aumentou cerca de um ponto percentual, já que dos 1.019 liberados temporariamente, 17 não voltaram às unidades. No ano passado, a medida não foi adotada por causa da pandemia.

1,6% de evasão

Foi a taxa verificada na saída temporária de Dia das Mães anterior , em 2019
Apesar de a data ter sido comemorada no segundo domingo de maio, a população carcerária foi liberada de forma escalonada. O primeiro grupo saiu no dia 27 de abril e, o último, no dia 12. Todas as saídas temporárias tiveram duração de uma semana. Ou seja, o prazo do último grupo se encerrou nesta quarta-feira (19).
Segundo a Sejus, "os presos que não retornam no período determinado são considerados foragidos da Justiça e passam por regressão de pena". Isso significa que, quando forem recapturados, esses indivíduos serão punidos e poderão voltar ao regime fechado, por exemplo.

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Excepcionalmente neste ano, para prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, os detentos passaram por uma triagem em "área de isolamento", na qual precisaram cumprir uma quarentena. Desde o início da pandemia, 1.144 já contraíram a Covid-19 e seis morreram em decorrência da doença.

SETE FORAM DETIDOS COMETENDO CRIMES

Além dos 63 detentos que não voltaram aos presídios, sete foram detidos cometendo crimes durante o período da saída temporária de Dia das Mães: três por porte ilegal de arma de fogo e por possuírem drogas, dois por furto, um por tráfico de drogas e outro após cometer um assalto. Todos responderão pelos crimes praticados.

SAÍDA FAZ PARTE DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.

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