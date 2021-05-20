Saidinha: dos 2.445 detentos, 63 não voltaram aos presídios no ES

Segundo a Sejus, "os presos que não retornam no período determinado são considerados foragidos da Justiça e passam por regressão de pena". Isso significa que, quando forem recapturados, esses indivíduos serão punidos e poderão voltar ao regime fechado, por exemplo.

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.