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BR 101

Detentos são presos com armas na cintura durante saidinha em Linhares

Três, dos cincos ocupantes do Fiat Uno, estavam de “saidinha temporária”. Armas, dinheiro e drogas foram apreendidos na abordagem da PRF

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 19:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mai 2021 às 19:19
PRF detém homens em saidinha temporária
PRF detém homens em saidinha temporária Crédito: Divulgação/ PRF
Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (12) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, com armas, munição e dinheiro, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois homens, que estavam de “saidinha temporária” concedida pelo presídio de Linhares, foram abordados com armas na cintura.
Segundo o agente Scopel, da Polícia Rodoviária Federal, a abordagem ao veículo Fiat/Uno aconteceu no Km 152, durante ação de fiscalização. Dos ocupantes, três detentos haviam saído nesta quarta da penitenciária e tinham sete dias para retorno. Eles seguiriam para o município da Serra. “Dois deles estavam armados, com arma na cintura e também, com a mulher, tinha certa quantidade de droga e dinheiro”, informou.
Um revólver calibre.38, carregado com cinco munições e uma pistola calibre 9x19mm foram apreendidos. Além disso, dentro de uma bolsa, que pertencia a esposa do motorista, uma pequena quantidade de maconha, um carregador de pistola 9 mm, com 15 cartuchos e uma quantia de R$ 1.856,00 em espécie.
Indagado, o motorista informou aos agentes que havia buscado o cunhado e dois amigos da penitenciária e os levaria para a Serra. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares. Segundo a delegacia, eles serão autuados por porte ilegal de arma. A ocorrência segue em andamento.

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