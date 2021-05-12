Detentos são presos com armas na cintura durante saidinha em Linhares

PRF detém homens em saidinha temporária Crédito: Divulgação/ PRF

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (12) na BR 101, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, com armas, munição e dinheiro, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois homens, que estavam de “saidinha temporária” concedida pelo presídio de Linhares, foram abordados com armas na cintura.

Segundo o agente Scopel, da Polícia Rodoviária Federal, a abordagem ao veículo Fiat/Uno aconteceu no Km 152, durante ação de fiscalização. Dos ocupantes, três detentos haviam saído nesta quarta da penitenciária e tinham sete dias para retorno. Eles seguiriam para o município da Serra. “Dois deles estavam armados, com arma na cintura e também, com a mulher, tinha certa quantidade de droga e dinheiro”, informou.

Um revólver calibre.38, carregado com cinco munições e uma pistola calibre 9x19mm foram apreendidos. Além disso, dentro de uma bolsa, que pertencia a esposa do motorista, uma pequena quantidade de maconha, um carregador de pistola 9 mm, com 15 cartuchos e uma quantia de R$ 1.856,00 em espécie.