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Boa Esperança

Homem morre após cair de caminhão que transportava sacas de café no ES

O trabalhador foi resgatado, mas chegou ao hospital sem vida. O dono da propriedade onde ele trabalhava e o condutor do caminhão foram conduzidos à delegacia e responderão em liberdade

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 10:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mai 2021 às 10:45
Boa Esperança, Noroeste do ES
Boa Esperança, Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Boa Esperança
Um homem, identificado como Jucimar Dias Ferraz, de 49 anos, morreu após cair de um caminhão que transportava sacas de café em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (24). Ele foi resgatado, mas chegou ao hospital sem sinais vitais.
Segundo informações da Polícia Militar, um homem chegou ao destacamento policial, informando sobre uma pessoa caída às margens da ES 315, possivelmente, vítima de acidente de trânsito. Os policiais se deslocaram à rodovia e constataram que a vítima havia sido resgatada por populares e levada ao Hospital Cristo Rei, que fica no município.
Um clínico geral da unidade informou aos policiais que Jucimar deu entrada no hospital já sem sinais vitais e que a causa da morte só poderia ser detectada através de exames específicos.
Aos militares, um popular que ajudou no socorro da vítima informou onde Jucimar trabalhava. No local, o dono da propriedade e do caminhão relatou que ele era seu funcionário e estava no compartimento de carga, que transportava sacas de café, e que outra pessoa estava na condução do caminhão.
Os policiais se dirigiram à residência do condutor, que afirmou que Jucimar estava no caminhão, sentado em cima das sacas de café e que, em uma curva, teria se desequilibrado e caído na rodovia. O condutor afirmou que pediu a um popular para socorrer Jucimar e levá-lo ao hospital. 

TRÊS PESSOAS EM CIMA DO CAMINHÃO

Segundo o titular da DHPP de Nova Venécia e responsável pelas investigações do caso em Boa Esperança, Wilian Dobrovosk, três pessoas estavam em cima do caminhão, ajudando no transporte das sacas de café.
"Me parece que os três homens que foram em cima do caminhão optaram por ir em cima. Era uma distância relativamente pequena, cerca de 8 quilômetros, dentro do próprio município de Boa Esperança. Os outros dois indivíduos [que não caíram do veículo] contam que, em dado momento, o terceiro homem acabou caindo, mas que o motorista estava em uma velocidade compatível", afirmou. 

MOTORISTA NÃO TINHA CARTEIRA, SEGUNDO DELEGADO

Ainda segundo o delegado, conduzido à delegacia, constatou-se que o condutor do caminhão não tinha carteira de habilitação, mas que ele e os demais ocupantes do veículo prestaram socorro e não fugiram do local.
"Eu reconheci a eles a causa 301 do Código de Trânsito, onde diz que a prestação de efetivo socorro, não se impõe flagrante, nos casos de crimes de trânsito. O que ficou constatado é que eles não se ausentaram do local e pediram ajuda", explicou.
O dono da propriedade e do caminhão responderá pelo crime 310 do Código de Trânsito, que é confiar veículo à pessoa não habilitada, e o condutor responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ambos responderão em liberdade, de acordo com o delegado.

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Ministério Público do Trabalho (MPT) afirmou que já foi informado e que requisitará os laudos para instaurar procedimentos na investigação do caso. Ainda segundo o MPT, serão apuradas as responsabilidades de quem permitiu que o trabalhador ficasse nessa situação de risco. Por fim, o órgão afirma que o trabalhador pode se recusar a trabalhar na situação em que a vítima do acidente estava. "Existem garantias a ele para se recusar a realizar essa atividade", salienta.

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