Jovem é baleada dentro de carro após sair de festa em Viana

Rua do bairro Primavera, em Viana, ES, onde jovem foi baleada ao retornar de uma festa Crédito: Reprodução/TV

Uma jovem de 18 anos foi baleada quando retornava de uma festa com amigas, na madrugada deste sábado (29), em Viana, na Grande Vitória. Os disparos foram feitos por homens de moto armados.

Segundo relato de testemunhas, a vítima estava de carona em um carro acompanhada de quatro amigas. O grupo havia saído de uma festa no bairro Canaã, em Viana, e seguia para Vila Velha.

Quando o carro passava pelo bairro Primavera, ainda em Viana, a motorista reduziu a velocidade para passar em um redutor de velocidade, momento em que dois homens em uma moto emparelharam com o veículo.

Os criminosos fizeram três disparos. Uma das jovens foi atingida por um tiro na virilha. A motorista saiu em alta velocidade para escapar dos suspeitos, segundo até ao Pronto Socorro de Arlindo Vilaschi.

Policiais do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) estiveram no hospital e conversaram com as quatro jovens e a vítima. Elas contaram que não sabem o que motivou os tiros e sequer conheciam os homens.

A Polícia Civil informou que o caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) para ser apurado.