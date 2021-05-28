AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Jardim Tropical

Confusão na Serra: homem é detido, esposa é contida e leva tapa de PM

Um vídeo, enviado à reportagem de A Gazeta, mostra a atuação dos policiais. Confusão aconteceu no sábado (22) no bairro Jardim Tropical

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 20:44

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 mai 2021 às 20:44
Vídeo mostra momento em que policial militar dá tapa na cara da mulher, que já estava algemada
Vídeo mostra momento em que policial militar dá tapa na cara da mulher, que já estava algemada Crédito: Reprodução
Uma confusão no bairro Jardim Tropical, na Serra, aconteceu no último sábado (22) e terminou com um homem detido. Segundo a Polícia Militar, foi durante um patrulhamento na região que a equipe de militares se deparou com três indivíduos com atitude suspeita. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra a atuação dos policiais. Quatro deles se juntaram para conter a mulher que, no final do vídeo, aparece levando um tapa de um dos policiais. (veja abaixo)
Em nota, a PM diz que, ao tentar realizar a abordagem dos suspeitos, "um homem, visivelmente alterado por uso de entorpecentes, iniciou uma série de agressões verbais, tentou agredir os policiais e tomar a arma de um deles". Por conta disso, ele acabou detido. Com ele, foram encontrados cinco pinos de cocaína.
A PM disse que, durante a ação, moradores se aglomeraram no local tentando impedir que o homem fosse levado para a delegacia. Diz, ainda, que a esposa dele ameaçou jogar uma garrafa nos policiais, mas desistiu ao ver a chegada de apoio de outras viaturas.
Questionada sobre a conduta dos militares ao conterem a mulher, a PM diz que ela continuou insultando os policiais proferindo ameaças e, por isso, foi contida e algemada. Em relação ao militar que deu um tapa na mulher, a corporação afirma que será aberto um Inquérito Policial Militar para apurar a conduta.

Veja Também

Morte, confusão e protesto em Central Carapina, na Serra

Sogra dá facada na nora e bota fogo na casa em Campo Grande, Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Buscas por desaparecidos continuam em La Guaira, após terremotos na Venezuela
Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 4.333
Motorista perde controle de carro e cai em valão em Vila Velha
Motorista perde controle de carro e cai em valão em Vila Velha
Imagem de destaque
Carro cai às margens de rio após colisão com moto em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados