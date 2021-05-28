Confusão na Serra: homem é detido, esposa é contida e leva tapa de PM

Uma confusão no bairro Jardim Tropical, na Serra, aconteceu no último sábado (22) e terminou com um homem detido. Segundo a Polícia Militar, foi durante um patrulhamento na região que a equipe de militares se deparou com três indivíduos com atitude suspeita. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra a atuação dos policiais. Quatro deles se juntaram para conter a mulher que, no final do vídeo, aparece levando um tapa de um dos policiais. (veja abaixo)
Em nota, a PM diz que, ao tentar realizar a abordagem dos suspeitos, "um homem, visivelmente alterado por uso de entorpecentes, iniciou uma série de agressões verbais, tentou agredir os policiais e tomar a arma de um deles". Por conta disso, ele acabou detido. Com ele, foram encontrados cinco pinos de cocaína.
A PM disse que, durante a ação, moradores se aglomeraram no local tentando impedir que o homem fosse levado para a delegacia. Diz, ainda, que a esposa dele ameaçou jogar uma garrafa nos policiais, mas desistiu ao ver a chegada de apoio de outras viaturas.
Questionada sobre a conduta dos militares ao conterem a mulher, a PM diz que ela continuou insultando os policiais proferindo ameaças e, por isso, foi contida e algemada. Em relação ao militar que deu um tapa na mulher, a corporação afirma que será aberto um Inquérito Policial Militar para apurar a conduta.