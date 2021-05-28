Confusão na Serra: homem é detido, esposa é contida e leva tapa de PM

Vídeo mostra momento em que policial militar dá tapa na cara da mulher, que já estava algemada Crédito: Reprodução

A Gazeta mostra a atuação dos policiais. Quatro deles se juntaram para conter a mulher que, no final do vídeo, aparece levando um tapa de um dos policiais. (veja abaixo) Uma confusão no bairro Jardim Tropical, na Serra , aconteceu no último sábado (22) e terminou com um homem detido. Segundo a Polícia Militar , foi durante um patrulhamento na região que a equipe de militares se deparou com três indivíduos com atitude suspeita. Um vídeo enviado à reportagem demostra a atuação dos policiais. Quatro deles se juntaram para conter a mulher que, no final do vídeo, aparece levando um tapa de um dos policiais.

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Em nota, a PM diz que, ao tentar realizar a abordagem dos suspeitos, "um homem, visivelmente alterado por uso de entorpecentes, iniciou uma série de agressões verbais, tentou agredir os policiais e tomar a arma de um deles". Por conta disso, ele acabou detido. Com ele, foram encontrados cinco pinos de cocaína.

A PM disse que, durante a ação, moradores se aglomeraram no local tentando impedir que o homem fosse levado para a delegacia. Diz, ainda, que a esposa dele ameaçou jogar uma garrafa nos policiais, mas desistiu ao ver a chegada de apoio de outras viaturas.