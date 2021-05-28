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Mulher está presa

Sogra dá facada na nora e bota fogo na casa em Campo Grande, Cariacica

A mulher de 41 anos não aceitava o relacionamento do filho com a jovem. A suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e por causar incêndio

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:46

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 mai 2021 às 11:46
Mulher de 41 anos foi presa após esfaquear a nora e atear fogo em imóvel em Cariacica
Mulher de 41 anos, junto à Polícia Civil Crédito: Reprodução | TV Gazeta
incêndio que atingiu o terceiro andar de um prédio no bairro Campo Grande, em Cariacica, durante a noite dessa quinta-feira (27) foi causado por uma mulher de 41 anos que, segundo os vizinhos, não aceitava o relacionamento do filho. Ela tentou esfaquear a nora e ateou fogo no apartamento onde a jovem mora.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, o rapaz tem 22 anos e a vítima, 27. Após ser ferida, para tentar escapar de mais agressões, a jovem pulou da janela e acabou quebrando a bacia. Detalhes sobre o estado de saúde dela e os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.
Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio no prédio. Assim que chegaram ao local, os agentes subiram no terceiro andar e apagaram as chamas. Segundo a corporação, móveis como cama, televisão, ventilador e uma estante com vários livros foram totalmente consumidos pelo fogo.
Já a Polícia Civil informou que a mulher de 41 anos foi levada à Delegacia Regional de Cariacica e autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e por causar incêndio, "expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem". Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana.

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