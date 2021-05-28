Homem é preso após fazer passageiros reféns em ônibus na Serra

Um homem de 38 anos foi preso após invadir um ônibus do Sistema Transcol, na Serra, armado com uma faca e um facão e fazer motorista e passageiros reféns. A ação criminosa aconteceu por volta de 19h30 desta quinta-feira (27).
A Polícia Militar informou que foi acionada com a denúncia de que um homem estaria armado dentro do veículo que faz a linha 888 (Timbuí x Laranjeiras), em movimento pela BR 101, sentido Laranjeiras, na Serra.
Diante das informações, a equipe seguiu ao encontro do coletivo. Ao visualizar a equipe, em São Domingos, também na Serra, o motorista do ônibus sinalizou para os militares. Os policiais fizeram uma manobra de retorno para abordar o Transcol.
Quando o suspeito percebeu o que estava acontecendo, ele gritou pela janela dizendo que somente permitiria que o ônibus parasse em uma delegacia. Sem saber quais armas o criminoso estava portando, os militares solicitaram reforço de outras viaturas.
Após um bloqueio realizado em Carapina, o motorista parou o veículo. "Dele saíram vários passageiros correndo, porém um se manteve refém do suspeito, que estava em posse de um facão e uma faca fazendo ameaças. Após alguns minutos de negociação com os militares, o indivíduo rendeu, sendo algemado e encaminhado à Delegacia Regional da Serra", diz a nota enviada pela PM.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado e por ameaça, ambos quatro vezes, além do crime de resistência. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.