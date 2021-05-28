Homem é preso após fazer passageiros reféns em ônibus na Serra

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional, em Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 38 anos foi preso após invadir um ônibus do Sistema Transcol , na Serra , armado com uma faca e um facão e fazer motorista e passageiros reféns. A ação criminosa aconteceu por volta de 19h30 desta quinta-feira (27).

Polícia Militar informou que foi acionada com a denúncia de que um homem estaria armado dentro do veículo que faz a linha 888 (Timbuí x Laranjeiras), em movimento pela BR 101 , sentido Laranjeiras, na Serra.

Diante das informações, a equipe seguiu ao encontro do coletivo. Ao visualizar a equipe, em São Domingos, também na Serra, o motorista do ônibus sinalizou para os militares. Os policiais fizeram uma manobra de retorno para abordar o Transcol.

Quando o suspeito percebeu o que estava acontecendo, ele gritou pela janela dizendo que somente permitiria que o ônibus parasse em uma delegacia. Sem saber quais armas o criminoso estava portando, os militares solicitaram reforço de outras viaturas.

Após um bloqueio realizado em Carapina, o motorista parou o veículo. "Dele saíram vários passageiros correndo, porém um se manteve refém do suspeito, que estava em posse de um facão e uma faca fazendo ameaças. Após alguns minutos de negociação com os militares, o indivíduo rendeu, sendo algemado e encaminhado à Delegacia Regional da Serra", diz a nota enviada pela PM.