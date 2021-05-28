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Armado com facão

Homem é preso após fazer passageiros reféns em ônibus na Serra

O crime aconteceu quando o Transcol que faz a linha 888 (Timbuí x Laranjeiras) passava pela BR 101, sentido Laranjeiras, na Serra, na noite desta quinta-feira (27)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 mai 2021 às 11:23

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:23

Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional, em Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 38 anos foi preso após invadir um ônibus do Sistema Transcol, na Serra, armado com uma faca e um facão e fazer  motorista e passageiros reféns. A ação criminosa aconteceu por volta de 19h30 desta quinta-feira (27).
Polícia Militar informou que foi acionada com a denúncia de que um homem estaria armado dentro do veículo que faz a linha 888 (Timbuí x Laranjeiras), em movimento pela BR 101, sentido Laranjeiras, na Serra.
Diante das informações, a equipe seguiu ao encontro do coletivo. Ao visualizar a equipe, em São Domingos, também na Serra, o motorista do ônibus sinalizou para os militares. Os policiais fizeram uma manobra de retorno para abordar o Transcol.
Quando o suspeito percebeu o que estava acontecendo, ele gritou pela janela dizendo que somente permitiria que o ônibus parasse em uma delegacia. Sem saber quais armas o criminoso estava portando, os militares solicitaram reforço de outras viaturas.
Após um bloqueio realizado em Carapina, o motorista parou o veículo. "Dele saíram vários passageiros correndo, porém um se manteve refém do suspeito, que estava em posse de um facão e uma faca fazendo ameaças. Após alguns minutos de negociação com os militares, o indivíduo rendeu, sendo algemado e encaminhado à Delegacia Regional da Serra", diz a nota enviada pela PM.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado e por ameaça, ambos quatro vezes, além do crime de resistência. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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