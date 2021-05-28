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Ameaça de tiro

Assaltante faz arrastão dentro de ônibus do Transcol na Serra

Cinco mulheres tiveram os celulares roubados pelo criminoso na noite desta quinta-feira (26); coletivo passava pela ES 010, em Manguinhos

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 08:07

Publicado em 

28 mai 2021 às 08:07

  • Do G1/ES

Assalto aconteceu na linha 860, que faz o trajeto Terminal de Jacaraípe e Terminal de Laranjeiras, na Serra
Assalto aconteceu na linha 860, que faz o trajeto Terminal de Jacaraípe e Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um assaltante fez um arrastão dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na Serra, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (27). Cinco funcionárias de um hospital tiveram os celulares roubados pelo criminoso, que não foi localizado pela polícia.
O assalto aconteceu dentro do ônibus da linha 860, que faz o trajeto entre os terminais de Jacaraípe e Laranjeiras. A ação do assaltante aconteceu quando o coletivo passava pela rodovia ES 010, na altura do bairro Manguinhos.
Segundo as vítimas, que trabalham no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, também na Serra, elas precisaram entregar os celulares, pois estavam sendo ameaçadas.
"Ele falou que era para a gente passar o telefone e não olhar para a cara dele, porque senão ele atirava"
Vítima - Não quis ser identificada
Além das funcionárias, outros passageiros estavam dentro do ônibus, mas não foram rendidos. As vítimas afirmaram que o assaltante ficou nervoso quando viu viaturas da Polícia Militar passando pela rodovia. As ameaças, então, se intensificaram.
"Estavam vindo três viaturas, mas elas estavam apagadas. Eu acho que ele não tinha visto. Depois que elas acenderam, ele ficava repetindo o tempo todo 'não olha para mim, senão eu vou atirar, olha para baixo'", disse.
Assim que o assaltante desceu do ônibus, as mulheres avisaram ao motorista sobre o roubo. As vítimas registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Uma delas havia comprado o celular recentemente.
"Minha colega dividiu o celular em cinco vezes e estava pagando a segunda parcela ainda. Eu espero que ele seja pego e incriminado pelo que ele fez", explicou uma das vítimas.

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