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Cena de filme

Perseguição na Grande Vitória termina com suspeito pulando no mar

A Guarda Municipal tentou abordar um carro modelo Hyundai Tucson em Cobilândia, Vila Velha, e teve início uma perseguição que passou por vários bairros de Vitória; veja vídeo

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 22:24

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 mai 2021 às 22:24
O carro foi perseguido do bairro Cobilândia, em Vila Velha, até Vitória
O carro foi perseguido do bairro Cobilândia, em Vila Velha, até Vitória Crédito: Reprodução/GMVV
Uma perseguição da Guarda Municipal de Vila Velha a um carro atravessou a ponte e terminou apenas no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (27). O condutor do veículo modelo Hyundai Tucson pulou no mar, na Baía de Vitória, para fugir dos agentes. O carro, de acordo com a guarda, pertencia a um homem de Santa Leopoldina que alegou ter vendido o veículo e que não sabia o porquê de ainda estar registrado em seu nome.
O agente Neto, da Guarda Municipal de Vila Velha, informou que estava fazendo patrulhamento no bairro Cobilândia, em Vila Velha, por volta das 16h30, quando o carro passou. O motorista fechou os vidros e acelerou, não respeitando a ordem de parada do agente. 
A perseguição se estendeu de Vila Velha até Vitória, passando pela Segunda Ponte e por vários bairros da Capital, como Vila Rubim Ilha de Santa Maria e Bento Ferreira. No bairro Jesus de Nazareth, próximo à Capitania dos Portos, o condutor bateu o carro, segundo Neto, saiu com uma arma na mão e pulou na Baía de Vitória. Ele não foi localizado.
Dentro do carro, a equipe da Guarda Municipal encontrou um celular roubado e munições de calibre 9mm. O carro foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e ninguém foi preso.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para saber mais informações a respeito do caso, mas não obteve resposta. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.

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Guarda Municipal Segurança Pública Vila Velha Vitória (ES) Baía de Vitória
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