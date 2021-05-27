Corpo é encontrado boiando no mar de Vila Velha

Um corpo foi encontrado por agentes da Polícia Federal (PF) boiando no mar de Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (27). O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e ainda não foi identificado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava na direção do Farol de Santa Luzia.
Agentes da Polícia Federal faziam patrulhamento em alto-mar. Segundo a PF, um navio fundeado observou o corpo boiando e a equipe acionou o Corpo de Bombeiros Militar, que foi ao local juntamente da Marinha do Brasil, para o resgate do cadáver.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os mergulhadores contaram com o auxílio da embarcação da própria PF para conseguirem acesso ao corpo, que se encontrava em uma área mais afastada no mar.
O corpo foi encaminhado ao DML, onde será submetido a exame de corpo de delito para saber a causa da morte e ser identificado.