Corpo é encontrado boiando no mar de Vila Velha

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava na direção do Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Agentes da Polícia Federal faziam patrulhamento em alto-mar. Segundo a PF, um navio fundeado observou o corpo boiando e a equipe acionou o Corpo de Bombeiros Militar, que foi ao local juntamente da Marinha do Brasil, para o resgate do cadáver.

27/05 às 14h47min |Encontro de cadáver no mar de Vila Velha - ES ponto de referência direção do Farol de Santa Luzia.



Equipe da Policia Federal está em operação no mar e acabou de encontrar um corpo boiando, na região fundeio sul. Equipe do mergulho 01 do Corpo de Bombeiro… — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) May 27, 2021

Segundo o Corpo de Bombeiros, os mergulhadores contaram com o auxílio da embarcação da própria PF para conseguirem acesso ao corpo, que se encontrava em uma área mais afastada no mar.