PRF encontra 10 quilos de maconha em ônibus na BR 262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou na noite desta quarta-feira (26) 10 quilos de maconha em um ônibus na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. A droga estava dentro de duas bolsas nos compartimentos acima das poltronas.
Segundo informações da PRF, os policiais do Grupamento de Operações com Cães e do Comando de Operações Especiais estavam fazendo uma fiscalização no Km 159, quando abordaram o ônibus de viagem interestadual, linha Belo Horizonte (MG) x Vitória (ES).
Após vistorias nas bagagens de mão dos passageiros, os policiais encontraram uma bolsa e uma mochila acima da poltrona de número 15, onde estavam guardados 10 tabletes de maconha, totalizando 10 quilos.
A PRF informou ainda que não foi possível identificar o proprietário das bagagens e que a droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que irá investigar para tentar localizar o fornecedor e o responsável pelo transporte da droga.