PRF encontra 10 quilos de maconha em ônibus na BR 262

Após vistorias nas bagagens de mão dos passageiros, os policiais encontraram uma bolsa e uma mochila acima da poltrona de número 15, onde estavam guardados 10 tabletes de maconha, totalizando 10 quilos.

A PRF informou ainda que não foi possível identificar o proprietário das bagagens e que a droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que irá investigar para tentar localizar o fornecedor e o responsável pelo transporte da droga.