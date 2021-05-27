Moradores protestam na BR 482 após acidente com morte em Alegre

Os Bombeiros foram acionados para apagar o fogo e liberar a via Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Moradores do distrito de Rive, em Alegre , no Sul do Espírito Santo , fizeram um protesto na noite desta quarta-feira (26), na BR 482, na altura do quilômetro 73. A motivação foi um acidente que ocorreu horas antes, envolvendo uma moto e um veículo. O motociclista morreu.

O motociclista foi identificado pela Polícia Militar como Tiago do Nascimento Sardenberg, de 32 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O motociclista Tiago do Nascimento Sardenberg, de 32 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

A informação da polícia é que a moto que ele pilotava bateu na traseira de um carro, que acessou uma via na contramão. Durante o protesto, as pessoas reclamavam que a sinalização no local é confusa e, por isso, acidentes como esse acontecem.

Segundo a Polícia Militar, de 70 a 80 pessoas participaram do protesto. Os moradores queimaram pneus e outros objetos no meio da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo e limpar a pista.

Ainda de acordo com a polícia, mesmo com o fogo colocado pelos moradores da região, o trânsito não ficou totalmente fechado e os carros conseguiam passar. A rodovia foi totalmente liberada, por volta das 21h.

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Apesar de o fogo ter gerado chamas altas e muita fumaça, a polícia informou que o protesto foi considerado tranquilo e ninguém foi detido ou ficou ferido. A Polícia Civil vai investigar o acidente.