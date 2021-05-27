PRF apreende veículo clonado na BR 262 em Iúna

Um veículo clonado foi apreendido na noite desta quarta-feira (26), na BR 262, no Sul do Espírito Santo. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu no quilômetro 196, no município de Iúna.
Segundo informações da PRF, durante a fiscalização na rodovia, uma equipe parou um veículo GM/Prisma e, ao vistoriar o carro, os agentes constataram que se tratava de um veículo clonado.
Após consultas aos sistemas, foi verificado que existia uma restrição de roubo, para o automóvel, registrada no município do Rio de Janeiro, em 14 de abril de 2020.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.