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Sul do ES

PRF apreende veículo clonado na BR 262 em Iúna

Após consultas aos sistemas, foi verificado que havia uma restrição de roubo, registrada no município do Rio de Janeiro, em abril de 2020

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:00

Publicado em 

27 mai 2021 às 11:00
Após consultas aos sistemas, foi verificado que existia uma restrição de roubo, registrada no município do Rio de Janeiro, em abril de 2020
PRF apreende veículo clonado na BR 262, em Iúna Crédito: PRF
Um veículo clonado foi apreendido na noite desta quarta-feira (26), na BR 262, no Sul do Espírito Santo. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu no quilômetro 196, no município de Iúna.
Segundo informações da PRF, durante a fiscalização na rodovia, uma equipe parou um veículo GM/Prisma e, ao vistoriar o carro, os agentes constataram que se tratava de um veículo clonado.
Após consultas aos sistemas, foi verificado que existia uma restrição de roubo, para o automóvel, registrada no município do Rio de Janeiro, em 14 de abril de 2020.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

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