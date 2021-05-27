PRF apreende veículo clonado na BR 262, em Iúna Crédito: PRF

Segundo informações da PRF, durante a fiscalização na rodovia, uma equipe parou um veículo GM/Prisma e, ao vistoriar o carro, os agentes constataram que se tratava de um veículo clonado.

Após consultas aos sistemas, foi verificado que existia uma restrição de roubo, para o automóvel, registrada no município do Rio de Janeiro, em 14 de abril de 2020.