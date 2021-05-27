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Fogo

Incêndio atinge prédio no bairro Campo Grande, em Cariacica

Sogra ateou fogo no apartamento da nora por não aceitar o relacionamento com o filho; o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 19:39

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 mai 2021 às 19:39
Incêndio atinge prédio no bairro Campo Grande, em Cariacica
Incêndio atinge prédio no bairro Campo Grande, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta
Um incêndio atingiu o terceiro andar de um prédio no bairro Campo Grande, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (27). Testemunhas afirmaram que uma mulher teria ateado fogo na casa de uma moradora do bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e o fogo foi controlado.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, uma mulher de 41 anos não aceitava o relacionamento do filho, que tem 22 anos, e foi à casa da nora. Além de causar o incêndio na residência, ela tentou esfaquear a jovem de 27 anos, que pulou pela janela para escapar da agressão e acabou quebrando a bacia.
Já segundo o Corpo de Bombeiros, um policial militar ajudou uma mulher que estava no prédio a descer, enquanto a equipe de resgate não chegava ao local. Assim que a equipe chegou, os agentes subiram ao terceiro andar do edifício e conseguiram extinguir as chamas.
Os bombeiros afirmaram que móveis como cama, televisão, ventilador e uma estante com vários livros foram totalmente consumidos pelo fogo. A mulher, que teve ferimentos nas mãos, foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória.
Através de nota, a Polícia Civil informou que a suspeita de 41 anos foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi atuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e por causar incêndio, "expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem". Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar para saber mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. 

Atualização

28/05/2021 - 11:14
Após a publicação desta matéria, a TV Gazeta conseguiu detalhes sobre o caso e a Polícia Civil enviou uma nota confirmando que uma mulher foi presa. O texto foi atualizado com essas informações.

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