Aplicativo para chamar polícia com um clique é ampliado para todo o ES

Disque-Denúncia

É um canal direto com a central de atendimento. Ao acionar o botão, o usuário realiza uma chamada telefônica para o Ciodes e o atendente terá na tela, os dados de quem está acionando e a localização em tempo real, reduzindo o tempo necessário para registro do chamado e envio de uma equipe para a ocorrência. O recurso deve ser utilizado para atendimento imediato de ocorrência em andamento.

Mulheres vítimas de violência doméstica podem chamar a polícia por meio do aplicativo, de forma rápida, acionando no botão “SOS Marias”. Ao clicar no botão, os campos relacionados à atual localização da solicitante serão preenchidos automaticamente por meio do GPS do celular. Clicando em “Solicitar Viatura”, a ocorrência será aberta imediatamente na Polícia Militar e a viatura mais próxima será deslocada para o atendimento. Se a vítima quiser encontrar a viatura em outro local, diferente da localização atual, basta editar os campos de endereço.

A polícia apreende centenas de aparelhos de telefone furtados e roubados, porém, muitas vezes, não consegue restituir o aparelho por falta de informações básicas que identifiquem o proprietário. Com o Cadastro Inteligente, o cidadão poderá cadastrar os dados de seus aparelhos de telefonia celular, como IMEI e dados pessoais. Dessa forma, se o telefone for roubado, o dono será facilmente localizado em caso de recuperação.