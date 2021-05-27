Aplicativo para chamar polícia com um clique é ampliado para todo o ES

O governo do Estado expandiu o aplicativo APP 190 ES – que permite acionamento da polícia com um clique, pelo celular – e agora a tecnologia tem cobertura em todo o território capixaba. Desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a plataforma – disponível para qualquer smartphone – possui diversas funcionalidades relacionadas à segurança pública.
O APP 190 ES foi lançado em 2019 e iniciou a operação atendendo apenas chamados da Grande Vitória e da Região Sul. Após a consolidação do serviço, a cobertura foi ampliada e agora o aplicativo pode ser baixado e utilizado em todo o Espírito Santo.
O aplicativo é equipado com o sistema de georreferenciamento, um processo que permite determinar a exata posição geográfica do indivíduo, o que reduz o tempo necessário para atendimento e envio de equipes para a ocorrência. Quando a chamada é atendida na central do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o endereço aparece imediatamente na tela do atendente, não sendo necessário que a vítima informe o local pelo telefone.
Para utilizar a ferramenta, o cidadão precisa fazer o download do APP 190 ES nas lojas de aplicativos da Apple e do Android no smartphone e ativar o aparelho através do código que será enviado para o número do celular. Após essa etapa, o aplicativo enviará uma mensagem para o número cadastrado e solicitará permissões de acesso, que devem ser concedidas.
A partir do aplicativo, os cidadãos possuem um amplo acesso aos recursos disponibilizados. Entre eles, o Ciodes, SOS Marias, Cadastro Inteligente e Disque Denúncia (veja abaixo e saiba mais sobre os canais).
Disque-Denúncia
É um canal direto com a central de atendimento. Ao acionar o botão, o usuário realiza uma chamada telefônica para o Ciodes e o atendente terá na tela, os dados de quem está acionando e a localização em tempo real, reduzindo o tempo necessário para registro do chamado e envio de uma equipe para a ocorrência. O recurso deve ser utilizado para atendimento imediato de ocorrência em andamento.
Mulheres vítimas de violência doméstica podem chamar a polícia por meio do aplicativo, de forma rápida, acionando no botão “SOS Marias”. Ao clicar no botão, os campos relacionados à atual localização da solicitante serão preenchidos automaticamente por meio do GPS do celular. Clicando em “Solicitar Viatura”, a ocorrência será aberta imediatamente na Polícia Militar e a viatura mais próxima será deslocada para o atendimento. Se a vítima quiser encontrar a viatura em outro local, diferente da localização atual, basta editar os campos de endereço.
A polícia apreende centenas de aparelhos de telefone furtados e roubados, porém, muitas vezes, não consegue restituir o aparelho por falta de informações básicas que identifiquem o proprietário. Com o Cadastro Inteligente, o cidadão poderá cadastrar os dados de seus aparelhos de telefonia celular, como IMEI e dados pessoais. Dessa forma, se o telefone for roubado, o dono será facilmente localizado em caso de recuperação.
Ao acionar o Disque-denúncia pelo aplicativo, o usuário é redirecionado ao site, com protocolo de sigilo de acesso. O cidadão poderá fazer uma denúncia de forma anônima, que será encaminhada para o órgão competente pela investigação do fato relatado. Esse recurso deve ser usado para passar informações anônimas, que auxiliem em investigações, mas que não sejam sobre crimes em andamento que exijam intervenção imediata.
COMO O APLICATIVO FUNCIONA
Após fazer o download do APP 190 ES nas lojas de aplicativo do smartphone e ativar o aparelho através do código que será enviado para o número do celular, é necessário inserir informações pessoais: nome, RG e email. Depois dessa etapa, o celular estará habilitado para acionar o Ciodes apenas através de um toque.
REQUISITOS DO APP 190 ES
Para o funcionamento do aplicativo, é preciso um smartphone com sistema Android ou iOS (iPhone) que possuam serviço GPS e uma rede móvel de internet. Isso poque, no momento do acionamento, as informações são enviadas à central do Ciodes.