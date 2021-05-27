Governo do Estado decreta ponto facultativo nos dias 3 e 4 de junho

O governo do Estado decretou ponto facultativo nos dias 3 e 4 de junho, em virtude das tradições culturais de Corpus Christi. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (26).
De acordo com o decreto, a medida não contempla órgãos e entidades estaduais que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou funcionem em regime de escala.
VITÓRIA ANTECIPOU FERIADO
Em março, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei municipal que antecipou três feriados religiosos, entre eles, Corpus Christi. Na época, a Capital teve seis dias de folga no calendário. Por conta disso, as atividades municipais vão funcionar normalmente nos dias 3 e 4 de junho.
"Após publicação de sanção no Diário Oficial no último mês de abril, antecipando, de maneira excepcional em virtude da pandemia da Covid-19 os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória (8 de setembro), previstos na Lei nº 1.732, de 31 de março de 1967, para as datas de 30 e 31 de março e 1º de abril, respectivamente, a Prefeitura de Vitória informa que, na quinta-feira, 3 de junho, a administração do município funcionará em expediente normal fazendo, assim, valer o que já foi definido pela Lei N 9.750/21", diz a nota da prefeitura.
NA GRANDE VITÓRIA
A reportagem de A Gazeta procurou as prefeituras da Grande Vitória para saber quais municípios vão manter o ponto facultativo. O município de Vila Velha informou que essa decisão ainda não foi tomada.
Já a prefeitura de Cariacica, disse que o feriado de Corpus Christi está mantido na cidade. " O dia de Corpus Christi (neste ano celebrado em 3 de junho) é feriado municipal, respeitando o feriado católico. Na sexta, dia 4 de junho, será ponto facultativo", diz a nota.
O município da Serra ainda não respondeu à demanda. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.