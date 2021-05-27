Governo do Estado decreta ponto facultativo nos dias 3 e 4 de junho

Corpus Christi: governo do Estado decretou ponto facultativo Crédito: Prefeitura Municipal de Castelo

governo do Estado decretou ponto facultativo nos dias 3 e 4 de junho, em virtude das tradições culturais de Corpus Christi. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (26).

De acordo com o decreto, a medida não contempla órgãos e entidades estaduais que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou funcionem em regime de escala.

VITÓRIA ANTECIPOU FERIADO

"Após publicação de sanção no Diário Oficial no último mês de abril, antecipando, de maneira excepcional em virtude da pandemia da Covid-19 os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória (8 de setembro), previstos na Lei nº 1.732, de 31 de março de 1967, para as datas de 30 e 31 de março e 1º de abril, respectivamente, a Prefeitura de Vitória informa que, na quinta-feira, 3 de junho, a administração do município funcionará em expediente normal fazendo, assim, valer o que já foi definido pela Lei N 9.750/21", diz a nota da prefeitura.

NA GRANDE VITÓRIA

A reportagem de A Gazeta procurou as prefeituras da Grande Vitória para saber quais municípios vão manter o ponto facultativo. O município de Vila Velha informou que essa decisão ainda não foi tomada.

Já a prefeitura de Cariacica, disse que o feriado de Corpus Christi está mantido na cidade. " O dia de Corpus Christi (neste ano celebrado em 3 de junho) é feriado municipal, respeitando o feriado católico. Na sexta, dia 4 de junho, será ponto facultativo", diz a nota.