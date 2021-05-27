Cinema drive-in volta ao ES em junho com sessões gratuitas; confira as cidades que recebem

Cena do filme "Minha Mãe é Uma Peça 3", com Paulo Gustavo interpretando sua mãe, Dona Hermínia Crédito: Reprodução/Instagram @minhamaeeumapeca_3

Atuantes no início da pandemia, os cinemas em formato drive-in voltam a "atacar", no bom sentido, é claro! Vila Velha e Viana recebem as salas de exibição itinerantes no mês de junho, em uma ação que contará com a exibição de títulos como "Minha Mãe é uma Peça 3", uma das maiores bilheterias da história do cinema nacional, e "Pantera Negra", primeiro projeto baseado em uma história em quadrinhos indicado ao Oscar de Melhor Filme. Veja a programação no serviço abaixo.

Em pleno "esquenta" para o Dia dos Namorados, a cidade canela verde recebe as projeções entre os dias 10 e 13 de junho, com direito à entrada 0800, pipoca e refrigerante também grátis.

As sessões ocorrem no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. São 50 ingressos por sessão e o público assistirá ao filme sem sair do carro, respeitando as medidas sanitárias contra o novo coronavírus. Um telão de 16 metros quadrados, com projeção em alta definição, será instalado no local.

Por falar em pandemia da Covid-19, as projeções vão acontecer, independente da situação do município no Mapa de Risco divulgado semanalmente pelo Governo do Estado.

Viana, cidade que não conta com salas de exibição comercial, também participa da ação. A cidade receberá as exibições entre os dias 17 e 20 do próximo mês, com sessões que rolam no estacionamento do centro de compras Extracenter, localizado em Marcílio de Noronha. Em Viana, são 35 bilhetes por sessão, também gratuitos, com as mesmas regras e filmes em cartaz.

Os ingressos - tanto em Viana como em Vila Velha - podem ser adquiridos gratuitamente nos sites www.cinedriveinextrabom.com.br www.eventim.com.br . É necessário a apresentação dos bilhetes para acesso ao local, sendo permitido até quatro pessoas por veículo.

"O drive-in foi idealizado para proporcionar momentos de diversão segura para as famílias capixabas. Sabemos que a cultura e o entretenimento exercem um papel importante para promoção do bem estar, impactando na qualidade de vida das pessoas", acredita Yuri Correa, gerente de Marketing do Extrabom, empresa que está promovendo as sessões.

Chadwick Boseman e Michael B. Jordan, em "Pantera Negra", uma das atrações do cinema drive-in Crédito: MATT KENNEDY/Marvel

"O cinema é uma paixão nacional e, neste momento de pandemia, o cine drive-in é um programa que permite viver uma experiência de lazer fora de casa, porém com distanciamento social. As exibições vão ocorrer em Viana, que não possui salas de cinema, dando ao projeto um caráter ainda mais especial, e em Vila Velha, onde ainda vigora a restrição no funcionamento das salas convencionais", descreve, recomendando medidas de segurança aos cinéfilos.

"Esperamos que os veículos sejam ocupados por integrantes da mesma família ou grupos de amigos que já dividem o mesmo ambiente. A programação é bem eclética, com filmes para todas as idades”, complementa.

PROGRAMAÇÃO DO CINE DRIVE - IN EM VILA VELHA

LOCAL: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha.

estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. INGRESSOS: entrada franca, com até 50 ingressos por sessão, podendo ser retirados no site www.cinedriveinextrabom.com.br e www.eventim.com.br

HORÁRIOS

10 DE JUNHO



"Pantera Negra" (2018), às 19h





11 DE JUNHO

"Dumbo" (2019), às 19h

"Minha Mãe é uma Peça 3", às 21h30





12 DE JUNHO

"O Rei Leão" (2019), às 18h

"Mulher Maravilha 1984" (2020), às 20h30





13 DE JUNHO

"Os Incríveis 2" (2018), às 18h

"Aladdin" (2019), às 20h30



Filme "Mulher-Maravilha 1984", uma das atrações do cine drive-in de Vila Velha e Viana Crédito: Warner/Divulgação

PROGRAMAÇÃO DO CINE DRIVE - IN EM VIANA

LOCAL: estacionamento do centro de compras Extracenter. Marcílio de Noronha, em Viana.

estacionamento do centro de compras Extracenter. Marcílio de Noronha, em Viana. INGRESSOS: entrada franca, com até 35 ingressos por sessão, podendo ser retirados no site www.cinedriveinextrabom.com.br e www.eventim.com.br

HORÁRIOS