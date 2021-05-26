HBO Max chega ao Brasil em 29 de junho, trazendo a reunião de "Friends"

O esperado episódio "Friends: A Reunião" será uma das atrações da HBO Max, que estreia dia 29 de junho no Brasil Crédito: HBO Max

Em lançamento virtual na manhã desta quarta-feira (26), que contou com a participação do "Divirta-se", o grupo Time/Warner finalmente anunciou o que os fãs estavam esperando: a HBO Max chega ao Brasil (e em toda a América Latina) em 29 de junho, acirrando ainda mais o competitivo mercado de streaming no país, dominado por serviços como Netflix, Amazon Prime, Disney + e Globoplay.

O objetivo do grupo é ousado, pois pretende atingir cerca de 100 milhões de assinantes em toda a área. Para isso, aposta em preços competitivos. Em uma inovação no setor, lança o plano Mobile - para ser acessado em tablets e telefones celulares. O conteúdo será o mesmo, com qualidade de imagem otimizada, sendo possível fazer downloads para assistir onde e quando quiser. Este plano terá o preço de R$ 19,97 por mês. Quem optar pela assinatura anual, pagará apenas R$ 14,21 por mês.

A ação é uma boa estratégia de marketing, pois, no Brasil, de acordo com dados recentes do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 58% da população acessa a internet apenas pelo celular.

Há, também, a opção do plano tradicional, que dá acesso a três usuários simultâneos, cinco perfis personalizados, downloads de conteúdo e vídeo em alta definição, com alguns títulos em 4K, em todos os dispositivos compatíveis. Este plano terá o preço de R$ 28 por mês, que pode cair para R$ 20,07 com o desconto da assinatura anual.

Pensando em fidelizar o cliente, o serviço ainda oferece acesso gratuito de alguns episódios de séries, mesmo sem a assinatura. Além disso, a tradicional ação de sete dias iniciais gratuitos está garantida.

Serviço de streaming traz assinatura especial para usuários de celular e tablet Crédito: Reprodução/HBO Max

Maior dúvida entre usuários do HBO GO, o streaming será descontinuado, com os assinantes migrando automaticamente para o novo serviço. Além disso, usuários da Claro, Oi, Tim e Vivo, que assinam o canal HBO, terão acesso a HBO Max sem custo adicional. Com isso, o novo serviço entra em solo nacional com, pelo menos, 9% do mercado de streaming, somente se contarmos com os assinantes da HBO GO em 2020.

CONTEÚDO

A plataforma promete mais de 15 mil horas de programação, contando com conteúdo exclusivo da HBO, WarnerMedia Entertainment Networks (TNT, TBS, truTV), Adult Swim, Boomerang, CNN, Cartoon Network, The CW, Crunchyroll, DC Entertainment, Looney Tunes, New Line Cinema, Turner Classic Movies e Warner Bros.

Por muitos anos como a atração mais assistida da Netflix, o novo serviço de streaming será a casa da cultuada série "Friends". O aguardado episódio "Friends: A Reunião", que estreia nesta quinta (27) nos Estados Unidos, estará disponível por aqui em 29 de junho. O encontro trará todo o elenco para debater bastidores e o legado da atração para a TV norte-americana.

Para os próximos meses, a HBO Max promete um conteúdo capaz de deixar os fãs ainda mais ansiosos, como a reunião do elenco de "Um Maluco no Pedaço", icônica série estrelada por Will Smith; uma série voltada para o personagem Lanterna Verde, da DC Comics; "House of the Dragon", derivado de "Game of Thrones", adaptado do livro "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin, sobre a Casa Targaryen; "O Pacificador", projeto de James Gunn que tem como protagonista o personagem de John Cena em "O Esquadrão Suicida"; além dos esperados revivals de "Sex and the City" e "Gossip Girl".

Nas (inúmeras) atrações disponíveis, a partir de 29 de junho, haverá um conteúdo exclusivo produzido especialmente para a plataforma, como a série estrelada por Kaley Cuoco, "The Flight Attendant", a (excelente) ficção científica produzida por Ridley Scott, "Raised By Wolfes", além de novos realities e séries documentais, como "Selena + Chef", o concurso de dança "Legendary" (uma das gratas surpresas da TV em 2020) e uma "docussérie" estrelada por Nicki Minaj.

Mas onde estão os clássicos? Títulos icônicos da TV também vão dar o ar da graça, como "The Big Bang Theory", além das séries HBO Originals "Os Sopranos" e "Game Of Thrones", só para citar algumas.

Para os cinemas, a HBO Max apresentou uma proposta ousada. Alguns lançamentos da Warner Bros nos cinemas estarão presentes, para todos os assinantes e sem custo adicional, apenas 35 dias após pintarem na tela grande.

O que isso quer dizer? Longas recém-lançados comercialmente, como "Em um Bairro de Nova York", elogiado musical de Lin-Manuel Miranda; "Sapce Jam: Um Novo Legado", estrelado por LeBron James; "Esquadrão Suicida", dirigido por James Gunn e estrelado por Margot Robbie e John Cena; e o aguardado "Duna", com Timothée Chalamet e Zendaya e dirigido por Denis Villeneuve, chegarão rapidamente na telinha da sua televisão ou celular.

Timothée Chalamet em cena do filme "Duna" Crédito: Divulgação/Warner Bros

A serviço será o lar de franquias como "Harry Potter" e das trilogias completas de "O Senhor dos Anéis" e "Matrix", além de clássicos do cinema como "O Mágico de OZ", "Casablanca" e "Cantando na Chuva", como também de produções da DC, como "Liga da Justiça", "Mulher-Maravilha 1984" e "Coringa", entre outros.

Durante a apresentação, executivos do grupo afirmaram que um dos objetivos da plataforma é apostar na produção de conteúdo nacional. Destaques para "Pop Divas", uma competição pela coroa do pop apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza; a série documental "PCC e o Poder Secreto", e o programa de astrologia apresentado por Giovanna Ewbank, "Jornal Astral".

Pabllo Vittar será uma das apresentadoras de "Pop Divas" Crédito: Reprodução/Instagram