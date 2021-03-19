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Televisão

HBO prepara mais três séries derivadas de 'Game of Thrones', diz site

Sucesso literário de George R. R. Martin inspira produções além de 'House of the Dragon', que já deve estrear em 2022

Publicado em 19 de Março de 2021 às 15:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 15:12
Cena de
Cena de "Game Of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO
A HBO está desenvolvendo três séries derivadas do universo de "Game of Thrones", criado pelo americano George R. R. Martin. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (19) pela revista Variety.
As séries compõe um conjunto de spin-offs da série televisiva da HBO inspirada nos livros de Martin, finalizada em 2019.
De acordo com a Variety, o roteirista Bruno Heller, de "Gotham", está responsável pela série "9 Voyages" ou "Sea Snake" --título não definido--, que conta a história de Corlys Velaryon, marido Rhaenys Targarye, e suas viagens náuticas aventureiras pelo continente fictício de Westeros.
Outra série é "Flea Bottom", que se passa no fictício bairro de Baixada das Pulgas, conhecido pela pobreza dos moradores. E por último, ainda segundo a revista, há "10 Mil Navios", que retrata a história da rainha Nymeria.

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A Variety, que afirma ter recebido a informação de fontes secretas, diz que a emissora não quis comentar o assunto.
"Game of Thrones" se tornou uma das maiores produções da HBO. A oitava temporada da série teve um orçamento de US$ 15 milhões (R$ 57,7 milhões, na cotação da época) por episódio.
A produção de "House of the Dragon", série derivada da saga que já está sendo produzida --e confirmada-- pela HBO, deve estrear em 2022 e tem em seu elenco os atores Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Matt Smith.

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