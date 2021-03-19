HBO prepara mais três séries derivadas de 'Game of Thrones', diz site

Cena de "Game Of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO

A HBO está desenvolvendo três séries derivadas do universo de "Game of Thrones", criado pelo americano George R. R. Martin. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (19) pela revista Variety.

As séries compõe um conjunto de spin-offs da série televisiva da HBO inspirada nos livros de Martin, finalizada em 2019.

De acordo com a Variety, o roteirista Bruno Heller, de "Gotham", está responsável pela série "9 Voyages" ou "Sea Snake" --título não definido--, que conta a história de Corlys Velaryon, marido Rhaenys Targarye, e suas viagens náuticas aventureiras pelo continente fictício de Westeros.

Outra série é "Flea Bottom", que se passa no fictício bairro de Baixada das Pulgas, conhecido pela pobreza dos moradores. E por último, ainda segundo a revista, há "10 Mil Navios", que retrata a história da rainha Nymeria.

A Variety, que afirma ter recebido a informação de fontes secretas, diz que a emissora não quis comentar o assunto.

"Game of Thrones" se tornou uma das maiores produções da HBO. A oitava temporada da série teve um orçamento de US$ 15 milhões (R$ 57,7 milhões, na cotação da época) por episódio.