Jason Momoa revela que passou fome após deixar 'Game of Thrones'

O ator Jason Momoa Crédito: Reprodução/Instagram @prideofgypsies

Jason Momoa , 41, revelou ter passado por maus bocados depois que o personagem dele, Kal Drogo, foi morto na série " Game of Thrones " (2011-2019). Segundo contou em entrevista à revista americana InStyle, ele e a família chegaram a passar fome.

"Estávamos passando fome depois de 'Game of Thrones'", afirmou. "Não consegui trabalho. É muito desafiador quando você tem bebês e está completamente endividado."

O ator, que disse ter passado anos lutando para pagar as contas de casa, é casado com a também atriz Lisa Bonet, 52, com quem teve os filhos Lola, 13, e Wolf, 11. A situação só melhorou em 2016, depois fechou um contrato milionário para interpretar o herói Aquaman no cinema.