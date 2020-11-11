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Jason Momoa revela que passou fome após deixar 'Game of Thrones'

Momoa também disse que faz terapia para tentar ser um pai melhor.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:10

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:10

O ator Jason Momoa
O ator Jason Momoa Crédito: Reprodução/Instagram @prideofgypsies
Jason Momoa, 41, revelou ter passado por maus bocados depois que o personagem dele, Kal Drogo, foi morto na série "Game of Thrones" (2011-2019). Segundo contou em entrevista à revista americana InStyle, ele e a família chegaram a passar fome.
"Estávamos passando fome depois de 'Game of Thrones'", afirmou. "Não consegui trabalho. É muito desafiador quando você tem bebês e está completamente endividado."
O ator, que disse ter passado anos lutando para pagar as contas de casa, é casado com a também atriz Lisa Bonet, 52, com quem teve os filhos Lola, 13, e Wolf, 11. A situação só melhorou em 2016, depois fechou um contrato milionário para interpretar o herói Aquaman no cinema.

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Momoa também disse que faz terapia para tentar ser um pai melhor. "Eu não sabia o que era preciso para ser um pai e não queria apenar falar para o meu filho 'porque eu mandei'", contou ele, que disse ter sido criado pela mãe e que via o próprio pai apenas esporadicamente.

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