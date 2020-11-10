Famosos

Chay Suede aparece com visual de Senna, cabelos compridos e boné do banco Nacional

Ator removeu imagem de seu perfil das redes sociais
Redação de A Gazeta

10 nov 2020 às 19:20

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:20

Chay Suede com o boné do banco Nacional, usado por Ayrton Senna Crédito: Instagram/@chay
Em menos de quatro meses, Chay Suede já publicou duas fotos com o boné do banco Nacional, igual ao que era usado pelo piloto Ayrton Senna, que morreu 1º de maio de 1994. O ator de 28 anos é apontando como o possível nome para interpretar o tricampeão em uma minissérie da Neflix.
Nesta segunda-feira (9), Suede publicou uma foto com o boné e com o cabelo mais comprido após realizar uma atividade física. O visual é muito semelhante ao do piloto brasileiro, o que chamou a atenção dos internautas ?a imagem foi deletada da conta do ator. A primeira vez em que o ator apareceu com o boné tradicional de Senna foi em julho ?a foto ainda continua em seu perfil no Instagram.
Com previsão de estreia para 2022, a minissérie deve ter oito episódios e contará a história de Ayrton Senna, que nasceu em 1960 no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Com incentivo de seu pai, Milton da Silva, Senna começou a pilotar Kart e conquistou seu primeiro título aos 14 anos.
Durante sua trajetória como piloto, Senna participou de 161 GPs, esteve em 65 pole positions, conquistou 41 vitórias e correu 2.982 voltas na liderança, sendo consideradas 19 voltas mais rápidas. No dia 1° de maio de 1994, aos 34 anos, Senna morreu em Bolonha, na Itália, após um acidente durante o campeonato mundial.

Veja Também

Manu Gavassi posta foto com o ex, Chay Suede, e Laura Neiva

Manu Gavassi lança clipe com participações de Gloria Groove e Chay Suede

Foto: Chay Suede encanta em momento fofo com a filha

Ayrton Senna casou-se aos 20 anos com Lilian Vasconcelos e também namorou algumas celebridades, como Xuxa, Carol Alt e Adriane Galisteu. Após a sua morte, sua irmã Viviane criou o Instituto Ayrton Senna, que contribui para o desenvolvimento de milhares de crianças e jovens brasileiros através da educação.
Procurada, a Netflix afirmou que "a série sobre Senna ainda está em estágio inicial de produção" e que não tem "nenhuma informação sobre escalação de elenco". ?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

