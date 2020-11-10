Deborah Blando revela que sofreu abuso e se arrepende de não ter denunciado

A cantora e compositora Deborah Blando Crédito: Reprodução/Intagram

A cantora Deborah Blando, 51, revelou que viveu uma relação abusiva com um ex-namorado e que se arrepende de não tê-lo denunciado na ocasião. Ela contou que conseguiu sair da situação indo para a casa da mãe, embora ele ainda tenha tentado falar com familiares dela para "inverter a história".

"Tive um namorado muito abusivo que forçava uma barra e também forçava psicologicamente. Mas teve uma noite que ele forçou geral. Falei: 'Por que está me forçando? Sou tua namorada, para.' Foi uma coisa horrível. Teve um momento que eu tive que empurrar ele e falei: 'Você não toca nunca mais em mim'.", disse.

As declarações foram dadas em entrevista ao site Gshow, publicada nesta terça (10). "Depois soube que ele fez isso com outras ex-namoradas. Me senti tão mal que peguei um avião no dia seguinte e fui para a casa da minha mãe. Ele me seguiu, tentou falar com o meu cunhado na época, inverteu a história."

Deborah Blando contou que não quis denunciar para não se expor, mas que se fosse hoje, agiria de forma diferente. "Como artista, às vezes é até pior. Você sabe que vai ser exposta e já está tão fragilizada com uma situação daquelas... Da onde vai tirar força emocional para dar entrevista, passar no meio do público depois de estar em uma situação fragilizada? Não é fácil. Hoje sou uma mulher madura. Com certeza teria denunciado."

A cantora está relançando uma nova versão da música "Próprias Mentiras", que fez sucesso em 2000 como tema da personagem Íris, vivida pela sua xará Deborah Secco, em "Laços de Família" -novela que é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Trecho da canção diz: "Cuide do seu nariz. Você fala demais. Não fui eu que pedi. Se o teu conselho fosse bom, tu vendia..."

"Essa música fala sobre não, sobre ser livre, sobre respeito, [diz] que é mais fácil julgar os outros do que ter que olhar para suas próprias fraquezas. O cara que é inseguro tem que humilhar a mulher para se sentir alguém. É um tema que eu gosto de falar. Qual foi a mulher que não foi, de alguma forma, julgada, reprimida, abusada? Aconteceu comigo, poucas pessoas sabem."