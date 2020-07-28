Ex-X Factor é preso por abuso e polícia o acusa de usar 'kit estupro'

O ex-X Factor Phillip Blackwell, preso na Inglaterra por abuso sexual com uso de "kit estupro" Crédito: Reprodução/Instagram @uk.tea_

Um ex-participante do reality musical britânico X Factor foi preso por cometer uma série de estupros contra nove mulheres ao longo de um período de aproximadamente 22 anos. O detido cometia os delitos nas regiões de Birmingham, Coventry e Nuneaton - todas na Inglaterra.

Segundo informações do portal Uol, além dos ataques, Phillip Blackwell, de 55 anos, tinha um "kit estupro" que incluía câmera de vídeos usada para filmar os abusos, um capuz e fita isolante. O primeiro crime teria sido cometido pelo criminoso em 1997.

De acordo com informações da BBC, Blackwell pode ser condenado a prisão perpétua após admitir 31 crimes sexuais. O juiz do caso, Peter Cook, declarou que ele é um dos "indivíduos mais perigosos" que já passaram pelo tribunal. "(O criminoso) não tem nenhuma consideração por (mulheres) como seres humanos. Deve tratá-las com um nível de desprezo que é chocante demais para contemplar", disse o magistrado inglês.