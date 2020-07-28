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Crime chocou o juiz

Ex-X Factor é preso por abuso e polícia o acusa de usar 'kit estupro'

Criminoso de 55 anos teria praticado primeiro abuso em 1997 e desde então chegava até a filmar ataques que vinham vitimizando nove mulheres, segundo informações da BBC e portal Uol

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 08:45
O ex-X Factor Phillip Blackwell, preso na Inglaterra por abuso sexual com uso de
O ex-X Factor Phillip Blackwell, preso na Inglaterra por abuso sexual com uso de "kit estupro" Crédito: Reprodução/Instagram @uk.tea_
Um ex-participante do reality musical britânico X Factor foi preso por cometer uma série de estupros contra nove mulheres ao longo de um período de aproximadamente 22 anos. O detido cometia os delitos nas regiões de Birmingham, Coventry e Nuneaton - todas na Inglaterra. 
Segundo informações do portal Uol, além dos ataques, Phillip Blackwell, de 55 anos, tinha um "kit estupro" que incluía câmera de vídeos usada para filmar os abusos, um capuz e fita isolante. O primeiro crime teria sido cometido pelo criminoso em 1997. 
De acordo com informações da BBC, Blackwell pode ser condenado a prisão perpétua após admitir 31 crimes sexuais. O juiz do caso, Peter Cook, declarou que ele é um dos "indivíduos mais perigosos" que já passaram pelo tribunal. "(O criminoso) não tem nenhuma consideração por (mulheres) como seres humanos. Deve tratá-las com um nível de desprezo que é chocante demais para contemplar", disse o magistrado inglês. 

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"Está claro que ele é um predador sexual perigoso e manipulador que causou miséria incalculável a suas vítimas com o objetivo de sua própria gratificação sexual. Ele representa um sério perigo para as mulheres", alertou também a inspetora-chefe da polícia, Caroline Corfield, da Unidade de Investigação da Polícia de Warwickshire. 

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