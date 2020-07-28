'Sou o pai que todos deveriam ser', diz Thammy Miranda após críticas

"Eu estava vendo que mais de cinco milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso só prova que o pai que eu sou está bem em falta hoje em dia. Espero que essa representatividade seja em forma de amor, de inclusão e de responsabilidade. Eu não sou melhor nem pior que qualquer outro pai. Eu só sou o pai que todos os pais deveriam ser", finalizou.