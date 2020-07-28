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Será garoto-propaganda

'Sou o pai que todos deveriam ser', diz Thammy Miranda após críticas

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, filho de Gretchen e esposa de Andressa Miranda abriu o jogo sobre campanha publicitária de Dia dos Pais

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 08:34
Thammy Miranda, Bento Miranda e Andressa Miranda: em família
Thammy Miranda, Bento Miranda e Andressa Miranda: em família Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, está superfeliz por ter sido convidado para estrelar uma campanha de Dia dos Pais para uma marca de cosméticos nacional. No entanto, de alguns dias para cá, até a Rainha do Rebolado teve que ir à web para se pronunciar, já que o marido de Andressa Miranda tem sofrido ataques transfóbicos por parte de haters nas redes sociais. 
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Thammy esclareceu: "Pra mim só prova que o amor sempre vai prevalecer, independente de credo, gênero, sexo, raça, ou o que for. Pra mim, a maior representatividade não é só ser um pai trans, é ser um cara que eu realmente sou: um pai dedicado, que cuida, se preocupa, que está junto sempre, que dedica seu tempo". 

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"Eu estava vendo que mais de cinco milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso só prova que o pai que eu sou está bem em falta hoje em dia. Espero que essa representatividade seja em forma de amor, de inclusão e de responsabilidade. Eu não sou melhor nem pior que qualquer outro pai. Eu só sou o pai que todos os pais deveriam ser", finalizou. 

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